Bild Gazetesi, "Yasaklı Kürt örgütü silah bıraktığını açıkladı" başlığını kullandı. Gazete, "Tarihi kararla, PKK silahlı mücadeleye son verdiğini" duyurdu." PKK, Mart ayında tutuklu lideri Abdullah Öcalan’ın barış çağrısının ardından ateşkes ilan etmişti" diye yazdı.

TEMELİNDE YENİDEN ADAYLIK VAR

Haber Avrupa’daki ajanslar tarafından duyurulurken, radyo ve televizyonlarda da yer almaya başladı. BR adlı yayın organı, "Türk devletiyle on yıllardır süren kanlı çatışmanın ardından militan PKK silahlı mücadeleye son verme kararı aldı. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmak istemesi nedeniyle istediği anayasa değişikliğinin de bunda önemli rol oynadığını düşünüyor. Bunun için Kürt yanlısı partinin oylarına ihtiyacı var. PKK içindeki tüm grupların bu karara uyup uymayacağı ise henüz belirsiz" sözlerini kullandı.

"ERDOĞAN, ÖCALAN’A YANAŞTI" YORUMU

Alman devlet televizyonu ARD,"PKK kendini feshettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sonbaharda beklenmedik bir şekilde Öcalan’a yaklaştı" yorumunu yaptı.

Die Welt ise, haberi "Görünüşte teslimiyet" şeklinde yorumladı. Gazete, "PKK tasfiyesi aslında sadece görünüşte bir teslimiyet. Çünkü son dönemde PKK’nın üssü Kuzey Irak’a odaklanıldı. Ayrıca PKK’nın Suriye’de de büyük bir nüfuzu var" diye yazdı.

Frankfurter Rundschau ise, örgütün bu açıklamasına rağmen kendini dağıtmayacağını yazdı. Gazete, "PKK silahlı direnişi bitirdiğini duyurdu ama yasaklı örgütün dağılması şüpheli. PKK içindeki tüm grupların fesih kararına uyup uymayacağı henüz belli değil" sözlerine ver verdi.