Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederek 2026 için beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3.5'e, 2027 için ise yüzde 4.5'ten yüzde 4'e düşürdü.

EBRD bugün yayımladığı Bölgesel Ekonomik Tahminler raporunda Türkiye için büyüme tahminini düşürmesine gerekçe olarak artan enerji maliyetlerini, güçlü enflasyon baskısını ve Ortadoğu'daki çatışmanın turizm ile imalat sektörleri üzerindeki olumsuz etkisini gösterdi.

ENERJİ MALİYETLERİ CARİ DENGEYİ VURDU

EBRD Ortadoğu'daki çatışmanın enerji maliyetlerini artırdığını, sermaye çıkışlarını hızlandırdığını ve turizm gelirlerini zayıflatarak enflasyon ile cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı.

Buna karşılık, güçlenen mali yapı ve dış tamponların Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dayanıklılığını desteklediği ifade etti.

EBRD ayrıca, Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde dolar karşısında para birimlerinin değer kaybetmesinin enflasyonist baskılarda etkili olduğunu ifade etti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

Öte yandan EBRD faaliyet gösterdiği ülkeler genelinde büyüme tahminlerini de aşağı çekerek, 2026 için büyüme beklentisini yüzde 3.6'dan yüzde 3.1'e, 2027 için ise yüzde 3.7'den yüzde 3.6'ya indirdi.

EBRD Başekonomisti Beata Javorcik, Türkiye'de büyümedeki zayıflığın ana belirleyicilerinden birinin dezenflasyon süreci olduğunu söyledi.

Javorcik, "Dezenflasyonun maliyetli olduğu ve ekonomiyi yavaşlattığı biliniyor. Fakat bununla mücadele edilmemesinin maliyeti çok daha yüksek," dedi. Enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğine dikkat çeken Javorcik, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon için ara hedefini yüzde 16'dan yüzde 24'e revize ettiğini, buna rağmen yetkililerin dezenflasyon sürecine bağlılığını koruduğunu ifade etti.

Siyasi gelişmelere de değinen Javorcik, siyasi dalgalanmaların Ortadoğu'daki çatışmanın ekonomik yansımalarına eklendiğini belirterek, bunun makroekonomik istikrarı korumayı daha da zorlaştırdığını vurguladı.