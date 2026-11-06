Avrupa'nın önde gelen sanayi ülkelerinde inşaat ve altyapı projeleri, nitelikli mavi yakalı personel eksikliği yüzünden kilitlenme noktasına geldi. Genç nüfusun fiziksel güç gerektiren meslekleri tercih etmemesi ve tecrübeli ustaların art arda emekliye ayrılması, sektör genelinde on binlerce kişilik dev bir açık yarattı. Birçok şantiyede işlerin aksaması üzerine şirketler rotayı ülke dışındaki kalifiye personele çevirdi.

TÜRK USTALARA ÖNCELİK VERİLECEK

Yurt dışındaki inşaat firmaları, pratik saha zekası, hız ve ağır şantiye şartlarına uyum konusundaki başarıları nedeniyle Türk ustaların deneyimine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle duvar örme, betonarme kalıp, demir bağlama ve dış cephe kaplama alanlarında uzmanlaşmış isimlerin istihdam edilmesi için firmalar çeşitli kolaylıklar sunuyor. Sektör temsilcileri, tecrübeli ustaların yanı sıra yetişmekte olan kalfa ve yardımcılar için de ciddi bir talep bulunduğunu belirtiyor.

GİDENE AYLIK 523 BİN LİRA VERİLECEK

Bölgedeki yaşam ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteren kazançlar, fazla mesailer, zorlu saha primleri ve özel sorumluluk ödemeleriyle birlikte aylık 9 bin 300 euro (522 bin 781 TL) seviyesine kadar ulaşıyor. Şantiyelerin gecikme cezası almaması için deneyimli ustalara yüksek saatlik ücretler teklif eden birçok işletme, çalışanların yerel şartlara uyum sağlaması adına barınma ve konaklama organizasyonu gibi destekler de sağlıyor.

SADECE BİR BRANŞTA DEĞİL HER ALANDA TALEP VAR

İnşaat sektöründeki eleman sıkıntısı tek bir uzmanlıkla sınırlı kalmıyor. Şantiyelerde vinç ve iş makinesi operatörlerinden iskele uzmanlarına, sıhhi tesisatçılardan elektrik teknisyenlerine kadar her kademede yoğun bir alım süreci devam ediyor. Krizin uzun vadede büyüyeceğini öngören sektör temsilcileri, yurt dışından tecrübeli usta transferlerinin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşacağını vurguluyor.