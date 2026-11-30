Yunanistan, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda İspanya'ya 83-74 mağlup olarak turnuvaya katılma şansını matematiksel olarak kaybetti. Bu sonuçla Yunanistan, 25 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı.

Kasım penceresinde oynadığı iki maçta Gürcistan ve İspanya'ya yenilen Yunanistan, grubunda son sırada bulunuyor. Kalan iki karşılaşmasını kazansa bile Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılamayacak.

Vassilis Spanoulis yönetimindeki Yunanistan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazanmıştı. Dünya Kupası'na son olarak 2002'de katılamayan Yunanistan, turnuvadaki en büyük başarısını ise 2006'da gümüş madalya kazanarak elde etmişti.