Fransa'da birden fazla kentte yapılan bomba ihbarları sonrası okullar tahliye edildi. Marsilya’daki Don Bosco Lisesi, sabah saatlerinde yapılan bomba ihbarının ardından tedbir amacıyla tahliye edildi. Okulda bulunan yaklaşık 700 öğrenci ve çalışan güvenli bölgelere çıkarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Morez kentinde ise Victor-Berard Lisesine gönderilen e-posta üzerine harekete geçildi. İhbarın ardından yalnızca lise değil, yakınındaki Hyacinthe-Cazeaux Ortaokulu da boşaltılarak güvenlik önlemleri alındı.

Laon kentindeki Üniversite Teknoloji Enstitüsü de bomba tehdidi nedeniyle tahliye edilen kurumlar arasında yer aldı.

MACRON: DIŞ GÜÇLER OLDUĞUNU SÖYLEMEK İÇİN ERKEN

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dublin’de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, Avrupa genelinde art arda gündeme gelen sahte bomba ihbarlarının arkasında kimin bulunduğuna ilişkin henüz yeterli bilgi olmadığını söyledi.

İhbarların dış güçlerle bağlantılı olduğunu şu aşamada ileri süremeyeceklerini belirten Macron, olayların kaynağına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

İTALYA’DA DA BİNLERCE OKUL HEDEF ALINMIŞTI

Benzer bir tehdit dalgası İtalya’da da yaşandı. Ülkede bir gün önce yaklaşık 6 bin okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderilmiş, bugün ise Torino, Cenova, Perugia ve Sicilya Adası’ndaki yaklaşık 1800 eğitim kurumuna aynı imzayı taşıyan yeni mesajlar ulaşmıştı.

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, “Mikhail Andropov” imzasıyla gönderilen e-postalar okullarda alarma neden olmuş, bazı eğitim kurumları tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Fransa ve İtalya’da peş peşe yaşanan ihbarlar Avrupa’da güvenlik endişelerini artırırken, olayların arkasında kimin bulunduğuna ilişkin belirsizlik ise sürüyor.