İngiltere ve Fransa, Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefinde bulunan Suudi Arabistan'a savunma amaçlı askeri destek sağlamaya hazır olduklarını ilan etti.

Küresel enerji arzı ve kritik deniz nakliye hatlarında yaşanan aksaklıkların ardından gelen bu kararlarla birlikte, Suudi Arabistan'ın altyapısının ve boru hatlarının korunması hedefleniyor.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na giderken yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın askeri destek talebini Savunma Bakanı Wes Streeting ve Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın tavsiyesi üzerine kabul ettiklerini söyledi.

İNGİLTERE UÇAK GÖNDERİYOR

Destek kapsamının savunma ile sınırlı kalacağını belirten Burnham, "İngiliz uçaklarının Suudi jetlerine savunma amaçlı havadan yakıt ikmali desteği sağlayacağını" ve bu kararı "Ortadoğu'da derinleşen krizin, İngiliz haneleri üzerinde maliyet baskısını artıracağı endişesiyle aldıklarını" ifade etti.

İngiltere'ye ait tanker uçaklarının yakıt ikmali görevine birkaç gün içinde başlayacağı ve misyonun haftalar sürebileceği belirtildi.

Bu adımın Suudi Arabistan'da halihazırda konuşlu bulunan İngiliz hava savunma sistemine ek olarak yürütüleceği kaydedildi.

Burnham, "Bu yolları açık tutmamız gerekiyor" diyerek enerji tedariki ile nakliye güzergahlarında aksama yaşanmamasının önemini vurguladı.

FRANSA'DAN DESTEK GELDİ

Fransa da Suudi Arabistan'a sunacağı destekle "enerji altyapısını güvence altına almaya katkı sağlamayı hedeflediğini" duyurdu.

AFP'ye konuşan Fransız bir yetkili, Husilerce hedef alınan Suudi enerji altyapısının korunması için çalışmaya hazır olduklarını ve "tamamen savunma amaçlı bir yaklaşım benimseneceğini" belirtti.

Fransız bir diplomat ise Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanındaki enerji altyapısı ile Doğu-Batı Boru Hattı'nın güvenliğine katkı vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yetkili, bu desteğin "hiçbir şekilde Husilerle çatışmaya taraf olmak anlamına gelmediğini" vurguladı.

Yemen'deki Husiler daha önce Yanbu kentinde bulunan Suudi petrol devi Aramco'ya ait tesislere saldırılar düzenlemiş, Doğu-Batı Boru Hattı da Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarının saldırıları sonrası kapatılmıştı.

SON DURUM NEDİR?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısıyla başlayan İran savaşı ve tarafların Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı ablukalar enerji arzını sekteye uğratırken, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e petrol taşıyan Doğu-Batı Boru Hattı'nın önemi artmıştı.

Ancak İran destekli Husilerin son haftalarda Yemen'de kontrol ettikleri alanları genişleterek Kızıldeniz'e açılan Babülmendep Boğazı'nda tam hakimiyet kurması, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya giden deniz trafiği açısından riski tırmandırdı.

Husilerin yoğunlaşan saldırıları üzerine Mekke Savunma İttifakı üyesi Türkiye ve Pakistan da Suudi Arabistan'a destek açıklayarak Husilere gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

FİDAN'DAN SON UYARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı NTV yayınında Suudi Arabistan'ın askeri ihtiyaçlarının karşılanabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamına girip girmediği yönündeki soruya yanıt veren Fidan, "Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve altyapısına çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz.

Bizim anlaşmamıza baktığımız zaman ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda dayanışma içerisindeyiz" dedi.

Suudi Arabistan'ın ABD-İran savaşının içine çekilmesini kabul etmeyeceklerini vurgulayan Fidan, krizin ekonomik açıdan "tolere edilemeyecek seviyeye geldiğini" belirtti.

Fidan değerlendirmesinde, "Mekke İttifakı üyeleri olarak durumu yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna yansımayan birtakım görüşmelerimiz var.

Bu noktada (Suudi Arabistan'ın) askeri ihtiyaçları, özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu karşılama yönünde de bir sıkıntımız olmaz" ifadelerini kullandı.