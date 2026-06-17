Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalara dahil olmak amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurmak üzere Kremlin ile temasa geçti.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Costa’nın üst düzey danışmanı, gelecekte yapılması planlanan daha kapsamlı görüşmelere zemin hazırlamak amacıyla Putin’e yakın kıdemli bir Rus yetkili ile iki telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Costa’nın sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Antonio Costa, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ortak güvenlik sorunlarını ele almak için doğru zamanda Rusya ile görüşmeler yapılması gerektiğini ifade etmişti.

AVRUPA ÜLKELERİ BİR OLDU

Rusya ile ilişkilerin yeniden başlatılması uzun süredir bir tabu olarak görülse de, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz yıl Putin ile barış görüşmelerine başlaması, Avrupalı liderleri masada yer bulma konusunda baskı altına aldı.

Avrupa’nın en büyük üç ekonomisi olan Almanya, Fransa ve İngiltere, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile koordineli bir şekilde Putin’i barış görüşmelerine dahil etme stratejisini ayrı ayrı ele aldı.

Avrupalı yetkililer; Kremlin güçlerinin cephede ilerlemekte zorlanması, Ukrayna’nın Rusya içindeki saldırılarını artırması ve savaşın ekonomik maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle Putin’i masaya getirmek için bir fırsat doğduğunu düşünüyor.

Öte yandan, ABD ile İran arasında petrol fiyatlarını düşürecek olası bir barış anlaşmasının da Rusya’nın enerji ihracat gelirlerini azaltacağı öngörülüyor.

PUTİN'İN ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ

Bazı AB ülkeleri Moskova ile müzakereleri yürütmek üzere özel bir temsilci atanması fikrini gündeme getirse de bu öneri riskli ve tartışmalı bulunuyor.

Putin’in bu rol için, uzun yıllardır Gazprom bünyesindeki çalışmalarıyla Kremlin’den gelir elde eden eski Almanya Başbakanı Gerhard Schroeder’i önermesi dikkat çekiyor.

Savaşın başından bu yana Ukrayna’ya finansman ve silah sağlayan AB, Moskova’da gerçekleştirilecek olası bir toplantının Kremlin’e propaganda üstünlüğü sağlama riski taşıdığını belirtiyor.

Putin ise Ukrayna’nın yeniden silahlanmasına yol açacağı gerekçesiyle ateşkes çağrılarını reddediyor ve Ukrayna’da Avrupa askerlerinin bulunmasına karşı çıkıyor.

Rus lider, barış anlaşması için Kiev’in 2014’ten beri Rus güçlerinin ele geçiremediği Donetsk bölgesindeki toprakları teslim etmesini şart koşarken, Kiev bu talebi kesin bir dille reddediyor.

Putin ayrıca, AB'yi 2014 yılında Viktor Yanukoviç’in devrilmesini destekleyerek savaşı başlatmakla ve Minsk anlaşmalarını Ukrayna’yı silahlandırmak için bir bahane olarak kullanmakla suçluyor.