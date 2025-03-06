Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rusya tehdidiyle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin nükleer caydırıcılık stratejisinin Avrupa’daki müttefikleri kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunda tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Çarşamba günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Fransa’nın nükleer kapasitesinin tamamen bağımsız olduğunu ve ulusal egemenliğe dayandığını vurguladı.

Macron, “Gelecekteki Almanya Şansölyesi’nin tarihi çağrısına yanıt olarak, Avrupa kıtasındaki müttefiklerimizin korunmasına yönelik stratejik bir diyalog başlatmaya karar verdim” dedi.

Almanya Şansölyesi olmaya hazırlanan Friedrich Merz, NATO’nun Haziran ayına kadar mevcut yapısını koruyup koruyamayacağı konusunda şüphelerini dile getirmiş ve Fransa ile İngiltere’nin nükleer koruma şemsiyesini genişletmesi gerektiğini savunmuştu.

AVRUPA SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Macron’un açıklamaları, Avrupa’daki güvenlik politikalarında büyük bir değişimin sinyalini verirken, Rusya'nın da büyük tepkisine sebep oldu.

Fransa’nın savunma harcamalarını artıracağını ve Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini belirten Macron, seçmenlerin Rusya ve yeni Amerikan yönetiminin uluslararası düzeni sarsan politikaları konusunda endişeli olduğunu bildiğini söyledi.

Fransa halkına seslenen Macron, “Biliyorum ki şu anda dünyada yaşananlar sizi haklı olarak kaygılandırıyor. Rusya, Fransa ve Avrupa için bir tehdit haline geldi. Seyirci kalmak ve hiçbir şey yapmamak çılgınlık olur" diye konuştu.

İngiltere ve Almanya, Fransız Cumhurbaşkanı'nın açıklamarıyla yakın tarihlerde savunma harcamalarını arttırdı ve Rusya'ya karşı tek blok olma taahhüdü verdi.

RUSYA RAHATSIZ

Macron’un açıklamalarına Rusya’dan sert tepki geldi. Rus yetkililer ve milletvekilleri, Fransa Cumhurbaşkanı’nın sözlerini Batı’yı yeni bir dünya savaşının eşiğine sürükleyebilecek tehlikeli bir söylem olarak nitelendirdi.

Rusya Federasyon Konseyi üyesi Konstantin Kosaçev, Macron’un analizinin “ölümcül hatalara yol açabilecek kadar yanlış” olduğunu savundu.

Kosaçev, “Macron, vatandaşlarına, müttefiklerine ve tüm dünyaya histerik bir şekilde yanlış bir görüşü empoze ediyor: ‘Ruslar geliyor!’ çığırtkanlığı, bizi felakete sürüklüyor” diye konuştu.

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ise Macron’u küçümseyerek, Fransız lider için alaycı bir şekilde “Mikron” ifadesini kullandı ve 2027 yılına kadar iktidarını kaybedeceğini öne sürdü.

FRANSA'NIN NÜKLEER GÜCÜ

Soğuk Savaş’ın ilk dönemlerinde, eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, ülkesinin nükleer caydırıcılığını dönemin iki süper gücü olan Sovyetler Birliği ve ABD’den bağımsız olacak şekilde geliştirmişti.

Bugün Fransa, hava ve deniz tabanlı bir nükleer savunma sistemine sahip. Rafale savaş uçakları ve nükleer denizaltılar, yalnızca Fransız Cumhurbaşkanı’nın emriyle herhangi bir anda saldırı gerçekleştirme kapasitesine sahip.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’na göre, ABD ve Rusya dünya genelindeki nükleer silahların yüzde 88’ine sahip. Fransa’nın yaklaşık 290, İngiltere’nin ise 225 nükleer başlığı bulunuyor.