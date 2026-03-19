Avrupa Birliği, yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) nedeniyle sınır kapılarında yaşanan yoğunluğu ve saatler süren bekleme sürelerini azaltmak amacıyla "Travel to Europe" adlı mobil uygulamayı Lizbon Havalimanı'nda kullanıma sundu. Özellikle yüksek turizm sezonunun başlamasıyla birlikte gümrük noktalarında oluşan operasyonel yükü hafifletmeyi hedefleyen bu dijital çözüm, üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat verilerini önceden sisteme işlemesine olanak tanıyor.

Yolcular, kişisel bilgilerini ve seyahat detaylarını kapsayan anketi varış noktasına ulaşmadan 72 saat öncesine kadar uygulama üzerinden doldurabilecek.

İŞLEM SÜRESİNİ DÜŞÜRMEYİ PLANLIYORLAR

Ekim ayından bu yana yürürlükte olan EES sisteminin veri işleme süreçlerinde yaşanan teknik aksaklıklar, Avrupa genelindeki pek çok havalimanında ciddi gecikmelere yol açmıştı. Yeni uygulama, pasaport kontrolü sırasındaki veri giriş sürecini dijital dünyaya taşıyarak yüz yüze yapılan işlemlerin süresini minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Uygulamanın kullanımı isteğe bağlı olsa da, yetkililer bu yöntemin tercih edilmesinin sınır geçişlerini kayda değer ölçüde hızlandıracağını vurguluyor.

DİĞER AB ÜLKELERİ DE KADEMELİ DAHİL EDİLECEK

Sistem, ilk aşamada Avrupa Komisyonu tarafından yapılan denetimlerde sınır güvenliği konusunda "ciddi eksiklikler" tespit edilen Portekiz’in başkenti Lizbon’daki havalimanında pilot olarak başlatıldı.

Geçtiğimiz dönemde Lizbon Havalimanı’ndaki kaosu engellemek adına askeri takviye yapılmasına ve sistemin geçici olarak askıya alınmasına kadar varan acil önlemler alınmıştı. Benzer yoğunlukların yaşandığı diğer Avrupa Birliği ülkelerindeki havalimanlarının da önümüzdeki haftalardan itibaren kademeli olarak sisteme dahil edilmesi planlanıyor.