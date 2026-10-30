Küresel gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte olası bir 3. Dünya Savaşı senaryosu Avrupa'da alarm zillerinin çalmasına neden olurken, İngiltere'den milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren çarpıcı bir adım geldi.

Askeri kurallarda yapılan ve üst yaş sınırını yukarı çeken son yasal düzenlemelerle birlikte, topyekûn bir küresel çatışma patlak vermesi halinde 65 yaşına kadar olan sivillerin de silah altına alınabilmesinin önü açıldı.

Yapılan değişiklikle birlikte 1961 ile 1971 yılları arasında doğan İngiliz vatandaşları, olağanüstü bir savaş halinde zorunlu askerlik kapsamına dahil edilebilecek potansiyel nüfus havuzuna eklendi.

Geçmişte İkinci Dünya Savaşı döneminde benzer bir yol izleyen İngiltere, 1939 yılında önce 20-22 yaş arası gençleri silah altına almış, çatışmaların şiddetlenmesiyle sınırı kademeli olarak önce 41'e, ardından 1942'de 60 yaşa kadar genişletmişti.

Günümüzde benzer bir acil durum planının masada olduğunu ima eden İngiltere'nin eski Genelkurmay Başkanı Lord Dannatt, büyük bir savaş durumunda izlenecek seferberlik rotasına dikkat çekti.

Dannatt, hükümetin acil bir tehdit anında ilk olarak ordunun eğitimli yedek kuvvetlerini ve eski askerleri göreve çağıracağını, ardından 18-24 yaş grubundaki gençlerden başlayarak zorunlu askerliği devreye sokacağını belirtti.

Emekli komutana göre, mevcut şartlarda barış döneminde zorunlu askerlik planlanmasa da çatışmaların kontrolden çıkması durumunda lojistik zorluklara rağmen yaşlı nüfusun da dahil olduğu geniş halk kitlelerine çağrı yapılması kaçınılmaz hale gelecek.