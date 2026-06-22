Avrupa genelinde etkisini artıran iklim krizi ve aşırı sıcak hava dalgası, Fransa’yı alarm durumuna geçirdi. Hava sıcaklıklarının 41 dereceyi bulması üzerine Başbakan Sébastien Lecornu başkanlığında acil kriz toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından, ülke genelinde büyük ilgi gören geleneksel "Müzik Bayramı" (Fête de la Musique) festivalleriyle ilgili radikal kararlar alındı. Hükümet, aşırı sıcaklar nedeniyle acil servislerin üzerindeki yükü hafifletmek amacıyla, kırmızı alarm verilen bölgelerdeki kamuya açık alanlarda alkol tüketimini yasakladı.

35 BÖLGEDE KIRMIZI ALARM

Yunanistan'dan İspanya'ya kadar tüm kıtayı saran sıcak hava dalgası orman yangını riskini maksimum seviyeye çıkarırken, Fransa Meteoroloji Servisi, başkent Paris dahil 35 bölgede en yüksek seviye olan kırmızı, 45 bölgede ise turuncu alarm ilan etti. Ülke genelinde mayıs ayında yaşanan "tarihi ve olağanüstü" sıcakların ardından, haziran ayında da derecelerin 38 ila 41 arasında seyretmesi endişeleri artırıyor.

Avrupa İklim Durumu raporuna göre, kıta genelindeki bu olağanüstü durum daha büyük bir küresel tehlikenin habercisi niteliğinde. Veriler, Avrupa'nın küresel ortalamanın yaklaşık iki katı hızla ısındığını ve sanayi öncesi döneme göre sıcaklık artışının 2,5 dereceyi bulduğunu gösteriyor.

Kıtanın en az yüzde 95'inin normalin üzerinde sıcaklıklarla mücadele ettiği bu süreçte, 30 derecenin üzerindeki dalgaların Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar ulaştığı ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının da tarihin en yüksek seviyesine çıktığı vurgulanıyor.