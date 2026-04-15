İsviçre’de Federal Hükümet ve resmi istihdam kurumlarının verilerine göre, ülke genelinde özellikle bazı sektörlerde belirgin bir iş gücü açığı yaşanıyor. Sağlık, bilgi teknolojileri, mühendislik ve turizm alanlarında artan personel ihtiyacı nedeniyle nitelikli yabancı çalışanlara olan talep dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu açık, yalnızca kısa vadeli değil, yapısal bir personel ihtiyacına işaret ediyor.

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEK GRUPLARI

İsviçre iş piyasasında öne çıkan ve yüksek talep gören meslek grupları şu şekilde sıralandı:

Doktorlar ve sağlık personeli

Yazılım geliştiriciler ve bilgisayar bilimcileri

Mühendisler

Vasıflı teknik işçiler

Öğretmenler

Dijital uzmanlar

Satış ve müşteri ilişkileri uzmanları

Yiyecek-içecek hizmetleri çalışanları

Uzmanlara göre özellikle sağlık ve teknoloji sektörlerinde personel açığı daha belirgin şekilde hissediliyor.

MAAŞLAR DENEYİME GÖRE DEĞİŞİYOR

İsviçre’de maaş seviyeleri meslek, deneyim ve kantona göre önemli farklılıklar gösteriyor. Genel olarak giriş ve orta seviye pozisyonlarda aylık brüt ücretlerin yaklaşık 3.500 İsviçre Frangı (CHF) ile 6.500 CHF arasında değiştiği belirtiliyor.

Ancak yüksek nitelikli mesleklerde, özellikle doktorluk ve üst düzey mühendislik pozisyonlarında gelirlerin bu seviyelerin значительно üzerine çıkabildiği ifade ediliyor.

AB DIŞI ÜLKELER İÇİN KURALLA DAHA SIKI

İsviçre’de yabancı çalışan istihdamı, ülke vatandaşlığına göre farklı prosedürlerle yürütülüyor.

AB vatandaşları serbest dolaşım anlaşmaları kapsamında daha kolay çalışma izni alabilirken, Türkiye gibi AB dışı ülkelerden gelen adaylar için daha sıkı kriterler uygulanıyor.

Bu kapsamda:

Yıllık sınırlı kontenjan (kota) sistemi uygulanıyor

Adayların “yüksek nitelikli çalışan” olması gerekiyor

Diploma denkliği işlemleri (MEBEKO / Swiss ENIC) zorunlu tutuluyor

Kantonların resmi dillerinden (Almanca, Fransızca veya İtalyanca) birinde yeterlilik aranıyor

G İZNİ UYGULAMASU KULLANILIYOR

İsviçre’de ayrıca komşu ülkelerde ikamet edip İsviçre’de çalışmaya imkân tanıyan “G izni” (Grenzgänger – sınır ötesi çalışan) uygulaması da aktif olarak kullanılıyor. Bu sistem özellikle sınır bölgelerinde yaşayan çalışanlar için önemli bir istihdam modeli oluşturuyor.