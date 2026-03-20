Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler, Fransa’daki tüketici alışkanlıkları üzerinde etkisini göstermeye başladı. Pazar araştırma şirketi Circana tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayının ortasında dayanıklı gıda ürünlerine olan talepte belirgin bir yükseliş kaydedildi.

DAYANIKLI GIDALARIN SATIŞ HACMİ ARTTI

9-15 Mart tarihlerini kapsayan veriler, uzun raf ömürlü ürün gruplarında satışların normal seyrin üzerine çıktığını gösteriyor. Özellikle konserve ürünler, pirinç, makarna ve bitkisel yağlar en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Ürün bazlı artış oranları şu şekilde yansıdı:

Konserve uskumru: %15,9

Sardalya: %12,1

Pirinç: %10,2

Makarna: %8,1

BELİRSİZLİK ORTAMINDAN KAYNAKLANIYOR

Uzmanlar, satışlardaki bu hareketliliğin temelinde Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı belirsizlik ortamının yattığını ifade etti. 28 Şubat itibarıyla tırmanan gerilimin ardından, Fransız tüketicilerin olası tedarik sorunlarına karşı "temkinli hazırlık" eğilimine girdiği belirtildi.