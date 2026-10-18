Türk savunma sanayisinin Avrupa'daki varlığı artmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye'den 223 milyon avro bedelle Hisar sınıfı "Contraamiral August Roman" hafif korvetini satın alarak envanterine katan NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya, deniz kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla ikinci bir Türk savaş gemisinin tedariki için Ankara'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bükreş yönetimi ile teknik görüşmelerin sürdüğünü belirten ASFAT yetkilileri, olası bir anlaşmada teknoloji transferine açık olduklarını ve Romanya'da şube açma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, envanterdeki mevcut Türk korveti ise 42 milyon avroluk ek bir modernizasyon paketiyle gelişmiş yerli silah ve savunma sistemleriyle donatılacak. Bükreş'in onayladığı bu ikinci aşama kapsamında gemiye; ASELSAN üretimi GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, TAKS 100 Deniz Topu Atış Kontrol Sistemi ve PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin yanı sıra dikey füze fırlatma (VLS) ve torpido sistemleri entegre edilecek.

Modernizasyonun ilerleyen safhalarında ise gemisavar füzelerin kazanımı hedefleniyor.

MKE tarafından üretilen 76 milimetrelik DENİZHAN deniz topuyla ilk atış testlerini başarıyla tamamlayan ve Romanya Deniz Kuvvetleri bünyesinde aktif göreve başlayan korvet, iki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin stratejik bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.