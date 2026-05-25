Almanya, soğuk iklim şartlarına rağmen evsel ısıtma sistemlerinde köklü bir dönüşüme imza atarak ısı pompası teknolojisine hızlı bir geçiş yaptı. Doğadaki ısıyı evlere aktararak çalışan bu sistemler, "soğuk havalarda verimsiz kalıyor" yönündeki yaygın iddialara karşın pazarın liderliğini ele geçirdi.

Resmi verilere göre, 2024 yılında yüzde 27 olan ısı pompası pazar payı, 2025 yılı itibarıyla yüzde 48'e fırladı. Aynı dönemde geleneksel doğal gazlı ısıtma sistemlerinin pazar payı ise yüzde 44'te kalarak ikinci sıraya geriledi ve böylece ısı pompaları ülkede bir numaralı tercih konumuna yükseldi.

HÜKÜMETİN TEŞVİKLERİ ETKİLİ OLDU

Bu hızlı dönüşümün arkasındaki en büyük etken, Alman hükümetinin sunduğu devasa mali teşvikler oldu. Doğal gazdan bu teknolojiye geçişi hızlandırmak amacıyla yüzde 70'e varan devlet destekleri sağlanırken, bu kapsamda 300 bin ısı pompası ünitesi için toplam 3,8 milyar avroluk hibe dağıtıldı.

Ayrıca yeni binalarda yenilenebilir enerji kullanım oranının en az yüzde 65 olmasını zorunlu kılan yasal düzenlemeler sayesinde, yeni yapılarda ısı pompalarının pazar payı yüzde 74 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

16 ÜLKEDE 28 MİLYON KULLANICI

Dönüşümün daha da hızlı ilerlemesinin önündeki tek engel ise sertifikalı montaj personeli ve kalifiye iş gücü eksikliği olarak gösteriliyor. Yaşanan usta sıkıntısı siparişlerin beklemesine yol açsa da teknoloji, Avrupa genelindeki 16 ülkede ulaştığı toplam 28 milyon üniteyle rüştünü ispatlamış durumda.

Almanya, bu finansal destekleri dağıtırken teknolojik kaliteyi artırmak adına seçici bir politika izliyor. Şebekeye aşırı yük bindirmeyen akıllı modellerin desteklenmesiyle başlayan süreç, çevre ve yaşam kalitesi standartlarıyla genişletildi.

Bu doğrultuda, hava destekli sistemlerde gürültü kirliliğini önlemek amacıyla sıkı ses sınırlamaları getirilerek sadece sessiz çalışan modellere teşvik verilmeye başlandı. Önümüzdeki süreçte ise sadece propan ve karbondioksit gibi atmosfere zararsız, doğal ısı değiştirici gazlar kullanan sistemlerin destek kapsamına alınması planlanıyor.