İspanya'da inşaat sektörü, yaşlanan iş gücü ve gençlerin mesleğe ilgisinin azalması nedeniyle ciddi bir personel açığıyla karşı karşıya. Sektörde önümüzdeki yıllarda yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyaç duyulacağı belirtilirken, şirketlerin sunduğu maaşlar da dikkat çekiyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜCÜ AÇIĞI BÜYÜYOR

İspanya'da konut ihtiyacının artması ve inşaat sektöründeki çalışanların yaşlanması, şirketlerin yeni personel arayışını hızlandırdı. İspanya Ulusal İnşaat Konfederasyonu'na (CNC) dayandırılan tahminlere göre, emeklilikler ve artan proje talepleri nedeniyle sektörde yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyaç duyuluyor.

İspanya'da özellikle duvarcı, elektrikçi ve tesisatçı gibi mesleklerde deneyim ve teknik beceri eksikliği, işe alım süreçlerini zorlaştırıyor.

İSPANYA'DA İNŞAAT İŞÇİLERİNİN MAAŞLARI NE KADAR?

İş gücü açığını kapatmaya çalışan sektörde maaşlar, çalışanların deneyimine, mesleki yeterliliğine ve çalışılan bölgeye göre değişiyor. Sektörde öne çıkan yıllık brüt maaş aralıkları şöyle:

Giriş seviyesi işçiler: Yıllık 20 bin-23 bin avro (yaklaşık 1 milyon 114 bin TL-1 milyon 281 bin 100 TL).

Deneyimli ve vasıflı duvarcılar: Yıllık 28 bin avronun üzerinde (yaklaşık 1 milyon 559 bin 600 TL ve üzeri).

Uzman ve sorumluluk sahibi personel: Yıllık 30 bin avronun üzerinde (yaklaşık 1 milyon 671 bin TL ve üzeri).

Belirtilen ücretler yıllık brüt tutarları ifade ediyor. Çalışanların eline geçecek net maaş; gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintileri, mesleki kategori ve iş sözleşmesine göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca bu rakamlar tüm işverenler için geçerli sabit ücretler değil.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN DE İŞ FIRSATI VAR

İspanya'daki iş gücü açığı, bu ülkede çalışmak isteyen Türk vatandaşları için de potansiyel bir fırsat oluşturabilir. Özellikle inşaat alanında mesleki deneyimi ve teknik yeterliliği bulunan kişiler, uygun iş ilanlarına başvurabilir ancak sektördeki personel ihtiyacı, Türk vatandaşlarına otomatik olarak çalışma hakkı tanımıyor.

Avrupa Birliği dışından gelen çalışanların İspanya'da yasal olarak çalışabilmesi için gerekli çalışma ve oturum izni süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Genel prosedürde işverenin çalışma izni başvurusunda bulunması ve başvurunun onaylanmasının ardından çalışanın gerekli vize işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

BAZI MESLEKLERDE İZİN SÜRECİ KOLAYLAŞABİLİYOR

İspanya'da kamu istihdam kurumu tarafından hazırlanan ve üç ayda bir güncellenen Zor Doldurulan Meslekler Kataloğu, işverenlerin eleman bulmakta güçlük çektiği meslekleri ve bölgeleri belirliyor. Bir mesleğin ilgili dönem ve bölge için katalogda yer alması, yabancı çalışan istihdamına yönelik çalışma izni sürecini kolaylaştırabiliyor.

Ancak katalogda yer almayan mesleklerde de mevzuatın öngördüğü diğer koşullar çerçevesinde başvuru yapılması mümkün olabiliyor. Bu nedenle Türkiye'den İspanya'ya gitmek isteyenlerin mesleklerine uygun ilanları incelemesi ve işverenin yabancı çalışan istihdamına ilişkin koşulları öğrenmesi gerekiyor.

DENEYİM VE MESLEKİ YETERLİLİK ÖNEM TAŞIYOR

Duvarcılık, kalıpçılık, elektrik tesisatı, kaynakçılık ve metal montajı gibi alanlarda deneyim sahibi olmak, uygun iş fırsatlarına ulaşmada avantaj sağlayabilir. İspanyolca bilgisi de işverenlerle iletişim kurmak ve iş güvenliği talimatlarını anlamak açısından önem taşıyor.