Avrupa sınırlarında süren vize tıkanıklığı ve 90 gün kuralı krizinde Türk lojistik sektörünü rahatlatacak kritik bir adım atıldı. 19. Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda konuşan sektör temsilcileri, AB talimatıyla Bulgaristan üzerinden Türk şoförlere D tipi vize verilmesi için resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

D VİZESİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ekonomim’den Barış Sedef’in haberine göre, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, Hırvatistan ve İngiltere hatlarında 90 gün engelinin sürdüğünü belirterek, bölge ülkelerinin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Brüksel’e gideceklerini belirtti. IRU'nun da Türkiye'ye destek verdiğini kaydeden Aras, "Bulgaristan'ın AB talimatıyla bizlere D vizesi vermesi konusunda görüşmelerin başladığı bilgisini aldık" dedi. Aras ayrıca, Macaristan ile transit belge görüşmelerinin sürdüğünü ve ilave 10 bin geçiş belgesinin tükenmek üzere olduğunu bildirdi.

D VİZE NEDİR?

D Tipi Vize (Ulusal Vize), Schengen bölgesindeki bir ülkede 90 günden daha uzun süre kalmak, çalışmak veya eğitim almak isteyen kişilere verilen uzun süreli vize türüdür. Standart (C tipi) vizelerde sürücüler 180 gün içinde Avrupa'da en fazla 90 gün kalabilirken, D vizesi bu sınırı ortadan kaldırarak Türk TIR şoförlerine yıl boyunca kesintisiz giriş-çıkış ve taşımacılık yapma hakkı tanır. Ayrıca vizeyi veren ülkenin (örneğin Bulgaristan) yanı sıra diğer Schengen ülkelerinde de serbest dolaşım imkanı sağlayarak şoförlerin Avrupa'nın içlerine kadar kesintisiz yük taşımasının önünü açar.