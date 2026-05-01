Fransa Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Mali’de bulunan Fransız vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, 25 Nisan’da Bamako dahil olmak üzere farklı bölgelerde gerçekleşen saldırıların ardından güvenlik durumunun “son derece kırılgan” hale geldiği vurgulandı.

Vatandaşlardan, ülkeden ayrılmak için mümkün olan en kısa sürede hava yolunu tercih etmeleri istendi. Ayrıca Mali’de kalan Fransızlara, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve yerel makamların güvenlik uyarılarını dikkatle takip etmeleri tavsiye edildi.

ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

Mali’de 25 Nisan sabahının erken saatlerinde Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar koordineli saldırılar düzenledi.

Başkent Bamako’da Kati askeri üssü ve Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri bölgeler hedef alınırken, Kidal, Gao ve Sevare gibi şehirlerde de yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirildi.

SAVUNMA BAKANI HEDEF ALINDI

Saldırılar sırasında Savunma Bakanı Sadio Camara’nın Kati’deki konutuna yönelik bir intihar saldırısı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan Camara’nın hastaneye kaldırıldığı ancak daha sonra yaşamını yitirdiği açıklandı.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal kentinin kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu’na bağlı paralı askerler ile Malili birliklerin varılan anlaşma çerçevesinde şehirden çekildiğini duyurdu.

ORDUDAN AÇIKLAMA

Mali ordusu ise saldırıların ardından başlattığı operasyonlar kapsamında Koulikoro bölgesinde hava destekli bir operasyon yürütüldüğünü ve 100’ün üzerinde silahlı militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.