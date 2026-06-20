Fransız meteoroloji kurumu Météo-France, bazı bölgelerde termometrelerin gün içinde 41 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladı. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkisinin önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği uyarısında bulunuyor.

ACİL DURUM VE EK ÖNLEMLER

Aşırı sıcakların oluşturduğu riskler nedeniyle hükümet de harekete geçti. Başbakan Sébastien Lecornu ve birçok bakanın katılımıyla kriz toplantısı yapılacağı bildirildi. Toplantıda acil durum planları ve alınacak ek önlemler masaya yatırılacak.

OKULLARA YÜZLERCE VANTİLATÖR

Başkent Paris’te ise sıcaklıkla mücadele kapsamında dikkat çeken tedbirler devreye alındı. Şehirde park ve bahçelerin 24 saat açık tutulacağı, kamuya ait yüzme havuzlarının ise çalışma saatlerinin uzatılacağı duyuruldu. Ayrıca okullarda öğrencilerin sıcaklardan daha az etkilenmesi için yüzlerce vantilatör temin edileceği açıklandı.

HER YIL 5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR

Öte yandan yardım kuruluşu Oxfam France tarafından yayımlanan rapor, ülkede aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle her yıl 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

‘DIŞARI ÇIKMAYIN’ UYARISI

Sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü bu günlerde yetkililer, vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyarıyor.