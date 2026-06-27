Fransa’da günlerdir etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

109 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun acil sağlık hizmeti verilerine dayandırdığı habere göre, açıklanan 109 ölüm yalnızca evlerde ve kamusal alanlarda meydana gelen vakaları kapsıyor. Huzurevleri ile hastanelerde gerçekleşen ölümler ise bu rakama dahil edilmedi.

30 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Normal şartlarda yılın bu döneminde Paris'te günlük ortalama ölüm sayısının yaklaşık 7 olduğu belirtilirken, aşırı sıcakların etkisiyle bu sayının katlanarak arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan dün kentte 30 kişinin kalp krizi geçirdiği bildirildi. Sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılan bir hastanın vücut sıcaklığının ise 43,7 dereceye ulaştığı kaydedildi.

‘ACİL DURUM PLANI’ DEVREDE

Aşırı sıcakların etkili olduğu Paris ve çevresindeki hastanelerde "acil durum planı" devreye alındı. Bu kapsamda izinli sağlık personeli göreve çağrılırken, hastanelerin yatak kapasiteleri artırıldı ve acil olmayan ameliyatlar ertelendi.

48 VİLAYET İÇİN TURUNCU ALARM

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France ise sıcak hava dalgası nedeniyle Paris ve çevresi dahil 37 vilayet için kırmızı, 48 vilayet için ise turuncu alarmın yürürlükte olduğunu açıkladı.