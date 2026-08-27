Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, ülkede geçen haftaya kıyasla 12 yeni vaka daha tespit edildi. Böylece yaz döneminde görülen Batı Nil virüsü vakalarının toplamı 30’a yükseldi.

13 ŞEHİRDE GÖRÜLDÜ

Vakalar, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Oksitanya, Île-de-France ve Auvergne-Rhône-Alpes bölgelerinde bulunan toplam 13 ilde görüldü.

3 İLDE İLK KEZ TESPİT EDİLDİ

Virüsün görüldüğü bölgeler arasına Aude, Seine-et-Marne ve Drôme illeri de eklendi. Bu üç ilde Batı Nil virüsü vakaları ilk kez kayda geçti.

İller bazında vaka sayıları 1 ile 7 arasında değişirken, en yüksek sayı Akdeniz kıyısındaki Bouches-du-Rhône ilinde görüldü.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Batı Nil virüsü çoğunlukla Culex cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşıyor. Virüse karşı henüz koruyucu bir aşı bulunmazken, uzmanlar sivrisinek ısırıklarından korunmaya yönelik önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor.

Virüsün kuluçka süresinin sivrisinek ısırığından sonra genellikle 2 ila 14 gün arasında olduğu belirtiliyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bu sürenin 21 güne kadar uzayabildiği ifade ediliyor.

VAKALARIN ÇOĞUNDA BELİRTİ GÖRÜLMÜYOR

Batı Nil virüsü bulaşan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inde herhangi bir belirti ortaya çıkmıyor. Hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor.