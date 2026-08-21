Almanya'da halk sağlığından sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Perşembe günü yayımladığı haftalık raporda, ülke genelinde sıcaklığa bağlı ölüm sayısının daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığı açıklandı.

Enstitünün istatistiksel hesaplamalarına göre, 9 Ağustos itibarıyla yaklaşık 14 bin kişi yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybetti.

2026 yılının ilk yedi ayında ulaşılan bu rakam, önceki yılların tamamında kaydedilen yıllık toplam sıcaklık kaynaklı ölümleri geride bıraktı.

Ülkedeki önceki rekor, yaklaşık 9 bin can kaybı ile 2018 yılında kaydedilmişti.

SICAKTAN ÖLÜMLER FIRLADI

RKI tarafından yapılan değerlendirmelerde, sıcak dalgalarının Almanya'da düzenli olarak ölüm sayılarında artışa yol açtığı vurgulandı.

Güneş çarpması gibi vakalar dışında sıcaklığın tek başına ölüm nedeni olmasının nadir görüldüğü, can kayıplarının çoğunlukla yüksek sıcaklığın mevcut hastalıklarla birleşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Bu durum nedeniyle sıcaklığın ölüm belgelerinde doğrudan gerekçe olarak yer almadığı ifade edildi.

Yüksek sıcaklıkların özellikle 75 yaş ve üzerindeki bireyler için büyük risk taşıdığı aktarılırken, bu yıl kaydedilen ölümlerin yaklaşık 10 bin 500'ünün bu yaş grubunda gerçekleştiği bildirildi.

EN SICAK HAZİRAN AYI

Bu yıl gerçekleşen sıcaklık kaynaklı ölümlerin yaklaşık 9 bin 600'ü, ülke genelinde termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği 22-28 Haziran haftasına dayandı.

Avrupa Birliği'nin iklim servisi Copernicus verilerine göre 2026 Haziran ayı, Batı Avrupa'da bugüne kadar ölçülen en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Temmuz ayının ilk iki haftasında da belirgin düzeyde fazladan ölüm oranı tespit edildi. RKI, federal eyaletlerden verilerin gecikmeli iletilmesi nedeniyle güncel istatistiklerin 32'nci takvim haftasına kadarki dönemi kapsadığını belirtti.