Genel İşçiler Konfederasyonuna (CGTP) bağlı sendikaların başlattığı 24 saatlik iş bırakma eylemi 350 binden fazla kamu çalışanını kapsarken, eylemin en ağır bilançosu eğitim sektöründe yaşandı.

Lizbon’daki Francisco Arruda Okulu başta olmak üzere anakaradan Azorlar ve Madeira özerk bölgelerine kadar ülke genelindeki çok sayıda okul, personel yetersizliği nedeniyle ders başı yapamadı.

KARİYER KOŞULLARININ DÜZENLEMESİ TALEP EDİLDİ

Kamu ve sosyal hizmetler, yerel yönetimler ve Lizbon belediyesi bünyesindeki yardımcı ve teknik personelin yanı sıra uzman çalışanları da kapsayan eylem; sosyal güvenlik, adalet, noter işlemleri, sağlık kurumları ve temizlik hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Başkent Lizbon’da Praça da Figueira ile Maliye Bakanlığı arasında yürüyüş düzenleyen göstericiler, çalışanların özlük hakları ve kariyer koşullarının derhal iyileştirilmesini talep etti.

HAVALİMANLARINDA 443 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Kamu sektöründeki iş bırakma eylemine eş zamanlı olarak havayolu şirketi easyJet’in kabin görevlileri de beş günlük grev dalgası başlattı. Sivil Havacılık Uçuş Personeli Ulusal Sendikası (SNPVAC), eyleme katılımın oldukça yüksek olduğunu ve beş gün boyunca planlanan seferlerin yüzde 80'inin aksayabileceğini duyurdu.

Lizbon, Porto ve Faro havalimanlarında şimdiden 443 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Şirket yönetimi asgari hizmet yükümlülükleri ve diğer Avrupa üsleriyle uçuş trafiğinin yarısını sürdürmeyi hedeflerken, vardiya istikrarı ve kıdem zammı talep eden sendika eylemin 19-23 Aralık tarihlerinde tekrarlanacağını açıkladı.