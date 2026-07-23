Londra'nun su sağlayıcı şirketi Thames Water, yaşanan olağanüstü sıcak ve kurak ilkbaharın ardından su kaynaklarını korumak amacıyla 10,1 milyon abonesini kapsayan bir hortum kullanma yasağı kararı aldı.

Perşembe günü yürürlüğe girecek kısıtlamalar kapsamında; bahçe veya hobi bahçelerinin sulanması, araç yıkanması, şişme havuz veya yüzme havuzlarının doldurulması ve pencerelerin temizlenmesi amacıyla hortum kullanılması yasaklandı.

Toplamda 16 milyon müşteriye su ve atık su hizmeti sunan şirket, kısıtlamaların sadece içme suyu tedariki sağladığı müşterileri kapsayacağını açıkladı.

YIKANMAYA İZİN VERİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bölgenin ortalama yağış miktarının yalnızca yüzde 40'ını aldığı ve bu yıl kayıtlara geçen en yüksek sayıda gün boyunca 34 derece ve üzeri sıcaklıkların yaşandığı belirtildi.

Müşterilerin içme, yemek pişirme, yıkanma ve hijyen gibi temel gereksinimleri için su kullanmaya devam edebileceği, kova ve sulama kabı kullanımının ise serbest olduğu bildirildi.

Sağlık ve güvenlik gerekçeleri ile ciddi hareket kısıtlılığı bulunan müşteriler uygulamadan muaf tutulacak.

İNGİLİZLER SUSUZ KALDI

Şirket verilerine göre su kullanımı şu anda Thames Valley ve Home Counties bölgesinde normalin yüzde 10, Londra'da ise yüzde 7 üzerinde seyrediyor. Bu artış, günlük ekstra 100 milyon litre su kullanımına denk geliyor.

Thames Water Stratejik Su Kaynakları Direktörü Nevil Muncaster, bu kararın su kaynaklarını ve çevreyi korumak adına zorunlu olarak alındığını ifade etti.

Sıcaklık dalgaları ile kurak geçen dönemlerin su talebini sürekli yüksek tuttuğunu belirten Muncaster, ekiplerin kaçakları gidermek ve su akışını sürdürmek için kesintisiz çalıştığını, durumun yakından takip edilerek güvenli olduğu anda kısıtlamaların kaldırılacağını vurguladı.