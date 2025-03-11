Fransa'da tütün ürünlerinin reklamı 1991 yılından bu yana yasak. 2016'da daha da sıkılaştırılan bu yasalar, 2023 itibarıyla influencer'ların da doğrudan veya dolaylı olarak nikotin ürünlerini tanıtmasını engelliyor. Ancak ACT’nin raporu, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrimiçi yarışmalar, influencer iş birlikleri ve etkinliklerin bu yasaları delmek için kullanıldığını gösteriyor.

Euronews'in rapordan aktardığına göre göre, 2019'dan bu yana 229 Fransızca konuşan influencer, nikotin ürünlerinin tanıtımına katkıda bulundu ve bu içerikler toplamda 24 milyon kişiye ulaştı. Çoğu bin ila 20 bin takipçiye sahip olan bu fenomenlerin, şirketlerin ürünlerini dolaylı yollarla tanıtmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Örneğin, uluslararası tütün şirketi Imperial Brands'e ait bir marka, nikotin içeren bir ürünü tanıtmak amacıyla 52 influencer'ı festival etkinliklerine davet etti. Bu tür iş birlikleri, influencer'lar aracılığıyla ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Fransa'da sigara kullanım oranları ise hala yüksek. Ülkenin halk sağlığı kurumuna göre, ülkedeki yetişkinlerin dörtte biri her gün sigara içiyor. 2016 ile 2019 arasında azalan sigara kullanımı, o tarihten sonra sabit kaldı ve daha fazla düşüş göstermedi.

ACT Direktörü Marion Catellin, tütün şirketlerinin yasaları ihlal ederek ürünlerini sosyal medya aracılığıyla tanıtmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Catellin, "Amaçları 'dumansız bir dünya' yaratmak değil, gençleri nikotine bağımlı hale getirmek" diyerek endüstrinin stratejisini eleştirdi.

Fransa hükümeti ise tütün ve nikotin ürünlerine yönelik daha sıkı önlemler almaya hazırlanıyor. Sigara fiyatlarını artıran ve tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklayan hükümet, şimdi de nikotin poşetleri için benzer bir düzenleme planlıyor.