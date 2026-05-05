Romanya parlamentosu Salı günü yapılan güven oylamasıyla merkez sağ, Başbakan Ilie Bolojan hükümetini düşürdü.

Oylama öncesindeki gergin tartışmalar sırasında Bolojan muhalefetin bu hamlesini sert sözlerle eleştirdi.

Başbakan kürsüden yaptığı konuşmada "Bu gensoru önergesi yanlış, alaycı ve yapay bir girişimdir. Birçok krizle boğuşan her ülke hükümetleri değiştirmek yerine onları güçlendirmeye çalışmalıdır" diyerek tepki gösterdi.

Bolojan'ın düşüşünde merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD) kilit rol oynadı. Bükreş'in uyguladığı katı kemer sıkma politikalarından bıkan grup geçen ay koalisyondan çekildi.

Sosyal demokratlar başbakanı devirmek için aşırı sağcı Romanyalıların Birliği İttifakı ile iş birliği yapacaklarını duyurdu.

Bu ortaklık PSD'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki müttefikleri arasında büyük bir şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı.