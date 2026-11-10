Belçika'da kümes hayvanları ve yabani kuşlar arasında H5N1 kuş gribi vakalarının çoğalması üzerine önlemler sıkılaştırıldı.

BAKANLIK KARARNAMESİNİ İMZALADI

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın aktardığına göre, Tarım Bakanı David Clarinval, özellikle göçmen kuşların geçiş güzergahlarında bulunan çiftliklerde vakaların artması üzerine harekete geçti. Clarinval, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri içeren bakanlık kararnamesini imzaladı.

KUŞLARIN AÇIK ALANA ÇIKARILMASI YASAKLANDI

Kararname kapsamında, ticari kanatlı hayvan çiftliklerinde ve "Sanitel" isimli resmi takip sistemine kayıtlı işletmelerde bulunan kümes hayvanları ile diğer kuşların kapalı alanlarda barındırılması gerekecek.

Hayvanların yem ve su ihtiyaçlarının da kapalı mekanlarda ya da ağlarla çevrilmiş korunaklı alanlarda karşılanması şartı getirildi. Özel kuş sahipleri için de yemleme işlemlerinin kapalı alanlarda yapılması zorunlu tutuldu.

YAĞMUR VE YÜZEY SUYU KULLANIMINA YASAK

Yeni önlemler yalnızca hayvanların barındırılmasıyla sınırlı kalmadı. Kümes hayvanları ve diğer kuşların sulanmasında arıtılmamış yüzey suları ile yağmur suyunun kullanılması da yasaklandı.

Belçika genelinde son dönemde yabani kuşlarda 9 ayrı kuş gribi vakasının tespit edildiği bildirildi. Artan vakalar nedeniyle alınan tedbirlerin, hastalığın kümes hayvanlarına yayılmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.