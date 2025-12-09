Litvanya hükümeti salı günü Belarus’tan geldiği söylenen kaçakçı balonlarının kamu güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Litvanya hükümeti, Belarus’un kaçakçıların hava balonlarını kullanarak sınırdan sigara, silah ve uyuşturucu geçirmesine göz yumduğunu savunuyor.

Bu balonlar yüzünden Vilnius Havalimanı defalarca uçuşlara ara vermek zorunda kaldı ve hava trafiği aksadı.

İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic olağanüstü halin yalnızca sivil havacılıktaki kesintiler için değil ulusal güvenlik gerekçesiyle de ilan edildiğini söyledi.

ORDU VE POLİS BERABER BALON AVLAYACAK

Karar orduya daha geniş hareket alanı sağlıyor. Askerin polisle koordineli biçimde hareket ederek balonlara müdahale edeceği duyuruldu.

Operasyonların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar açıklanmadı ve önlemlerin ne kadar süreceği netleşmedi.

Belarus suçlamaları reddediyor ve Litvanya’yı provokasyonla itham ediyor. Litvanya bu iddiaları yalanladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 1 Aralık’ta sınırdaki durumun kötüleştiğini söyledi ve balon girişlerini, Belarus başlattığı "kabul edilemez bir hibrit saldırı" olarak tanımladı.

Litvanya 2021’de yasa dışı göç gerekçesiyle sınır bölgesinde ve 2022’de Ukrayna işgalinin ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.