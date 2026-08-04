Avusturya, son yılların en sıcak günlerinden birini yaşadı. Kamu yayın kuruluşu ORF'nin aktardığı verilere göre, başkent Viyana'nın Stammersdorf bölgesinde hava sıcaklığı öğleden sonra 41 dereceye kadar yükseldi.

İLK NOKTA OLDU

Stammersdorf ölçüm istasyonu, yerel saatle 13.30 sıralarında 40 derece sınırını aşarak ülkede bu seviyeye ulaşan ilk nokta oldu. Yaklaşık yarım saat sonra Bad Deutsch-Altenburg ve Langenlebarn istasyonlarında da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı.

ESKİ SICAKLIK REKORU GERİDE KALDI

Üç bölgede kaydedilen yüksek sıcaklık değerleri, Avusturya'nın önceki sıcaklık rekorunu da geçti. Ülkede daha önce en yüksek sıcaklık, 2013 yılında Bad Deutsch-Altenburg'da 40,5 derece olarak ölçülmüştü.

KIRMIZI ALARM VERDİ

Meteoroloji uzmanları, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti. Viyana, Burgenland'ın kuzeyi ve Aşağı Avusturya'nın kuzeydoğusu için çarşamba (yarın) gününe yönelik en yüksek seviye olan kırmızı alarm verildi.