Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Türkiye'deki konsolosluk birimlerine 8 ilave personel görevlendirileceğini ve merkezi dijital randevu sistemine geçileceğini açıkladı. Bu düzenleme ile vize başvurularındaki bekleme sürelerinin kısaltılması ve randevu dağıtımında şeffaflığın artırılması hedefleniyor.
YENİ PERSONEL HANGİ İLLERDE GÖREV YAPACAK?
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, 12 Kasım'da İstanbul Başkonsolosluğuna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeni planlamayı duyurdu.
Artan başvuru yükünü hafifletmek amacıyla İstanbul, Ankara, Edirne ve Bursa'daki konsolosluklara toplam 8 yeni konsolos görevlendirilecek. Yeni personelin 2026 yılı sonuna kadar görevlerine başlaması bekleniyor. Bakanlık verilerine göre İstanbul Başkonsolosluğu, 2025 yılında yaklaşık 40 bin vize başvurusu aldı.
MERKEZİ DİJİTAL RANDEVU SİSTEMİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Mevcut randevu sistemindeki şeffaflık sorunlarını gidermek amacıyla merkezi bir elektronik randevu sistemi oluşturulacak. Vize türünden bağımsız olarak tüm başvuru sahiplerinin eşit erişimine açılacak sistemin, 2027 yılının ortasına kadar kullanıma sunulması planlanıyor. Yeni sistemle randevuların belirli kurallar çerçevesinde dağıtılması ve bekleme sürelerinin düşürülmesi amaçlanıyor.
Günün Trend Haberleri
TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN GEÇİCİ İSTİSNA UZLAŞISI
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki görüşmelerde Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesindeki 180 günde 90 gün kalış sınırı da gündeme geldi. Ekim ayı sonunda sınır kapılarında uzun araç kuyruklarına neden olan bu sorun için kısa vadeli bir istisna üzerinde uzlaşma sağlandı. Düzenleme ile 90 günlük süresini dolduran sürücülerin geçişlerine devam edebilmesi hedefleniyor.
VİZE MUAFİYETİ ANLAMINA GELMİYOR
Açıklanan kadro artışı ve dijital sistem planlaması, doğrudan vize onayı veya vize muafiyeti sağlamıyor. Türk vatandaşları, Schengen vizesi başvurularında mevcut kurallara ve şartlara tabi olmaya devam edecek.
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