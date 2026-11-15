TÜRK TIR ŞOFÖRLERİ İÇİN GEÇİCİ İSTİSNA UZLAŞISI

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki görüşmelerde Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesindeki 180 günde 90 gün kalış sınırı da gündeme geldi. Ekim ayı sonunda sınır kapılarında uzun araç kuyruklarına neden olan bu sorun için kısa vadeli bir istisna üzerinde uzlaşma sağlandı. Düzenleme ile 90 günlük süresini dolduran sürücülerin geçişlerine devam edebilmesi hedefleniyor.