İtalya, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yarım milyon kişiye iş vizesi vermeye hazırlanıyor. Kabineden Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkedeki işgücü kıtlığına dikkat çekilerek 2026'dan 2028'e kadar yaklaşık 500 bin yeni çalışma vizesi verileceği duyuruldu.

Reuters'ın haberine göre, gelecek yıl 164 bin 850 kişiye çalışma izni verilmesi planlanıyor ve 2028'e kadar toplamda 497 bin 550 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bu adım, Başbakan Giorgia Meloni'nin yaklaşık üç yıl önce sağcı bir koalisyonun başına geçmesinden bu yana göç politikasındaki ikinci büyük hamle olarak öne çıkıyor.

Meloni hükümeti daha önce 2023 ile 2025 yılları arasında 450 binden fazla göçmene izin verme kararı almıştı. Hükümet, yeni işçilere izin verme kurallarını genişletirken aynı zamanda yasadışı girişlere karşı sert bir tutum sergileyerek geri dönüşleri hızlandırmak ve Akdeniz’de göçmen kurtaran yardım kuruluşlarının faaliyetlerini sınırlamak için de çeşitli önlemler aldı.

Yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranı, euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'nın yabancı işgücü çekme ihtiyacını ortaya koyuyor. 2024 yılında doğumlardan yaklaşık 281 bin daha fazla ölüm gerçekleştiği ve nüfusun 37 bin azalarak 58,93 milyona gerilediği açıklandı. Bu durum, son on yıldır devam eden bir eğilimin sürdüğünü gösteriyor.

Düşünce kuruluşu Osservatorio Conti Pubblici’nin araştırmasına göre, İtalya'nın devam eden nüfus azalışını durdurmak ve mevcut nüfus seviyesini korumak için 2050 yılına kadar en az 10 milyon göçmen alması gerektiği belirtiliyor. Ülkenin işgücü açığını kapatmak için atılan bu adımlar, hem ekonomik ihtiyaçlara hem de demografik zorluklara çözüm üretmeyi hedefliyor.