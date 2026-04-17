Sırbistan, Balkanlar'daki değişen güvenlik dengeleri ve komşu ülkelerle artan gerilimler üzerine hava savunma hattını Çin teknolojisiyle tahkim etmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in "önümüzdeki günlerde stratejik silah sözleşmeleri imzalanacak" açıklamasının ardından, Sırbistan ile Çin arasındaki askeri lojistik trafiğinin zirveye çıkması dikkatleri üzerine çekti.

Savunma kaynakları, Çin’in batısındaki Urumçi ile Sırbistan’daki Batajnica Hava Üssü arasında kurulan yoğun askeri hava koridorunu yakından takip ediyor.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden dolaylı bir rota izleyen dev nakliye uçaklarının, Sırbistan’ın yeni hava savunma bataryalarını taşıdığı değerlendiriliyor.

Bu gizli sevkiyat modeli, Sırbistan'ın modernizasyon sürecinde Çin'e olan bağımlılığını ve stratejik iş birliğini pekiştiriyor.

DOĞU VE BATI SİSTEMLERİ BİRARADA OLACAK

Sırbistan'ın kurmaya çalıştığı savunma yapısı dünyada eşine az rastlanır bir "hibrit" model sunuyor. Belgrad yönetimi bu yöntemle

Füze ve Vurucu Güçte: Çin yapımı orta menzilli HQ-22 (FK-3) ve kısa menzilli HQ-17AE sistemlerini,

Gözetleme ve Radarda: Fransız Thales üretimi ileri teknoloji sistemleri,

Havada: Fransa’dan sipariş edilen Rafale savaş uçaklarını aynı çatı altında birleştiriyor.

BÖLGESEL CAYDIRICILIĞI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Cumhurbaşkanı Vučić’in, Hırvatistan (Zagreb), Arnavutluk (Tirana) ve Kosova (Priştine) arasındaki ittifakın bölgeyi daha karmaşık hale getirdiğine dair vurgusu, bu silahlanma hamlesinin temel gerekçesi olarak görülüyor.

Sırbistan, NATO üyesi olmayan bir ülke olarak, Avrupa'nın göbeğinde Çin ve Batı teknolojisini harmanlayan çok katmanlı bir "çelik kubbe" inşa ederek bölgesel caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.