Slovenya'da 22 Mart'ta gerçekleşen genel seçimlerin ardından Meclis Başkanı seçilen merkez sağ partisi Resni.ca lideri Zoran Stevanovic, ulusal basına verdiği mülakatta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Slovenya’nın yabancı askeri ve diplomatik çatışmalara dahil edilmesine sert bir şekilde karşı çıkan Stevanovic, "Bu tür müdahalelerden Slovenya asla fayda sağlamaz. Halkımıza NATO'dan çekilme konusunda referandum sözü verdik ve parti olarak bu iradenin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

DENGELER DEĞİŞECEK



Seçimleri galibiyetle tamamlayan Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob'un hükümet kurma çalışmaları sürerken, Stevanovic’in bu çıkışı siyasi dengeleri etkileyebilir. Partisinin ilkeleriyle uyumlu bir başbakan adayına destek vereceklerini belirten Stevanovic, seçim sürecinde sert eleştiriler yönelttiği eski Başbakan Janez Jansa ile iş birliği konusundaki kapıları da tamamen kapatmayarak, "Parlamentoya seçildiğimiz an eski söylemler anlamını yitirdi" dedi.

KARAR ALMA YETKİSİ BRÜKSEL'DE DEĞİL



Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusuna da değinen Meclis Başkanı, ülkesinin birlikten ekonomik fayda sağladığını kabul etmekle birlikte, egemenlik vurgusu yaptı. Karar alma mekanizmalarının Brüksel’den yerel yönetime devredilmesi gerektiğini savunan Stevanovic, Slovenya’nın kendi kaderini kendi başkentinde tayin etmesi gerektiğini belirtti.



Dış politikada her ülkeyle iyi ilişkiler geliştirmenin önemine dikkat çeken Stevanovic, yakın zamanda Rusya’ya bir ziyaret planladığını açıkladı. Hakkındaki "Rusya yanlısı" iddialarını reddeden Meclis Başkanı, bu hamlesinin sadece Slovenya'nın çıkarları doğrultusunda yürütülen dengeli bir diplomasi anlayışının parçası olduğunu vurguladı.