Romanya Savunma Bakanlığı, cuma günü hava devriyesi görevi yürüten bir F-16 savaş uçağının ülke hava sahasına giren bir İHA havadan havaya füze ile vurarak düşürdüğünü açıkladı.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, saat 11:00 sularında meydana gelen olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Dan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölge meskun mahal değildi, bu sayede pilot hiçbir risk oluşturmadan ateş edebildi" ifadelerini kullandı.

F-16 ANINDA HAVALANDI

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, İHA cuma sabahı saat 09:40 sıralarında Karadeniz üzerinde radarlar tarafından tespit edildi.

Batıya doğru ilerleyen İHA'nın, liman kasabası Sulina ve ardından Buzău şehrine doğru yöneldiği belirlendi.

Romanya'nın doğusundaki Fetești'de bulunan 86. Hava Üssü'ne bağlı bir F-16 uçağı, İHA'ya müdahale ederek aracı başkent Bükreş'in kuzeydoğusundaki Padina yakınlarında, yerleşim bulunmayan bir alanda düşürdü.

Durumu izlemek amacıyla Mihail Kogălniceanu Hava Üssü'nde konuşlu İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon uçağı ile Romanya'ya ait iki F-16 uçağının da havalandırıldığı kaydedildi.

RUSYA'NIN 'BAŞIBOŞ' İHA'LARI

Son olay, Romanya hava sahasına yönelik gerçekleşen bir dizi İHA ihlalinin ardından yaşandı.

Geçtiğimiz mayıs ayında patlayıcı taşıyan Rusya'ya ait bir İHA, Galați şehrindeki bir konutun çatısına düşerek yangına yol açmış ve iki kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Takip eden haziran ayında ise Ukrayna'ya ait bir deniz İHA'sı Romanya'nın Köstence Limanı'nda patlamıştı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri o dönemde yaptığı açıklamada, söz konusu deniz İHA'sının Rusya'nın elektronik harp müdahalesi nedeniyle rotasından çıktığını belirtmişti.

Yaşanan bu ihlaller Avrupa Birliği (AB) yetkilileri arasında endişe yaratırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olayları "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın doğrudan bir sonucu" olarak nitelendirmişti.