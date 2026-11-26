Kuzey Atlantik üzerinde oluşan derin alçak basınç sistemi, Avrupa genelinde hareketli ve sert bir hava düzenini beraberinde getiriyor. Güçlü batı rüzgarlarıyla kıtaya taşınacak nemli hava kütlelerinin özellikle Fransa, Alpler ve Batı Balkanlar'da şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor. Bazı bölgelerde 7 günlük yağış miktarının 200 milimetreyi, Batı Balkanlar'da ise yerel olarak 300 milimetreyi aşabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa, önümüzdeki günlerde Kuzey Atlantik kaynaklı peş peşe fırtına sistemlerinin etkisi altına girecek. Atlantik üzerinde derinleşen alçak basınç alanı ile Güney Avrupa'da etkisini koruyan yüksek basınç arasındaki güçlü basınç farkı, batıdan doğuya doğru ilerleyen kuvvetli bir hava akımı oluşturuyor.

Meteorolojik tahminlere göre bu sistem, Atlantik üzerinden taşıdığı nemli havayı Avrupa kıtasına yönlendirerek geniş bir alanda yoğun yağışlara ve kuvvetli rüzgarlara yol açacak. Özellikle Batı ve Orta Avrupa'da cephe sistemlerinin art arda geçiş yapması beklenirken, hava koşullarında kısa aralıklarla belirgin değişimler yaşanacak.

Yağış ve sel riski bazı bölgelerde artacak

Önümüzdeki 7 günlük yağış tahminlerinde Fransa'nın batısı, Alpler ve Batı Balkanlar öne çıkıyor. Batı Alpler, Manş Denizi çevresi, kuzeybatı İspanya ve Portekiz'de yağış miktarının yerel olarak 150-200 milimetreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Fransa'nın diğer kesimleri, Benelüks ülkeleri ve Almanya'nın batı ve orta bölgelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor. Akdeniz üzerinden taşınan nemli havanın dağlık alanlarla karşılaşması, özellikle Alpler ve Apeninler boyunca yağışların şiddetini artıracak.

En yüksek yağış miktarlarının ise Batı Balkanlar'da görülmesi bekleniyor. Slovenya'nın batısından Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'a uzanan bölgede yerel olarak 300 milimetrenin üzerinde yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Kuzey Apeninler'de ise yağış miktarının 100-150 milimetreye ulaşması bekleniyor.

Uzun süreli ve kuvvetli yağışların özellikle dağlık bölgelerde sel, nehir taşkınları ve toprak kaymaları riskini artırabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Kuzey Atlantik'ten Avrupa'ya doğru ilerleyen güçlü batı akımı, yalnızca yağışları değil, sıcaklıkları da etkileyecek. Türkiye'nin de dahil olduğu Güney ve Orta Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, bazı bölgelerde uzun yıllar ortalamasını 8-12 derece aşabileceği öngörülüyor.

Kasım ayının bu dönemi için alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkların görülebileceği bölgelerde gündüz değerlerinin yerel olarak 15-20 dereceye ulaşması bekleniyor. Özellikle İtalya ve Balkanlar'da etkili olacak sıcak ve nemli hava, kuvvetli sağanakların yanı sıra gök gürültülü fırtınalara da zemin hazırlayacak.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye de yağış geliyor

Avrupa genelinde etkili olması beklenen hareketli hava sistemlerinin Türkiye'ye yansıması da bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık tahminine göre, 27 Kasım'da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek. 28 Kasım'da ise yağışlı hava İstanbul'un Avrupa yakası, Tekirdağ ve Çanakkale'ye kadar ulaşacak. Trakya'da yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışlı hava 29 Kasım'da daha geniş bir alana yayılacak. Marmara, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

30 Kasım ve 1 Aralık'ta da birçok bölgede yağışın devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

Alpler ve İskandinavya'da kar yağışı etkili olacak

Avrupa genelinde ılıman hava akımının etkili olması nedeniyle geniş çaplı bir soğuk hava dalgası beklenmiyor. Bu nedenle kar yağışının ağırlıklı olarak yüksek rakımlı Alpler ve İskandinavya ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Alpler'in yüksek kesimlerinde Atlantik'ten gelen nemli havanın soğuk hava kütleleriyle karşılaşması sonucunda yoğun kar yağışı görülebilir. Kuzey Avrupa'da ise alçak basınç sistemleriyle birlikte daha soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor.

Önümüzdeki 7 gün içinde özellikle Norveç'in orta ve kuzey kesimleri ile Finlandiya ve İsveç'in kuzeyinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Bu bölgelerde kar kalınlığının 50-75 santimetreyi aşabileceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik modeller, Atlantik kaynaklı fırtına sistemlerinin önümüzdeki günlerde de Avrupa'ya doğru ilerlemeyi sürdüreceğine işaret ediyor. Kuvvetli rüzgar, yoğun yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle özellikle sel ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.