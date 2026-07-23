Norveç ve Türkiye'den aldığı füzelerle gemilerini donatacak olan Malezya Kraliyet Donanması, Norveç'in füze satışını yasaklamasıyla füzelerini sadece Türkiye'den tedarik edecek.

Norveç’in Kongsberg üretimi Deniz Vuruş Füzesi ihracat lisanslarını iptal etmesinin ardından Kuala Lumpur, yüzünü Türk savunma sanayisine döndü.

Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA anti-gemi füzesi, Güneydoğu Asya ülkesinin donanma filosunun ana vurucu gücü haline geliyor.

GÜVENİLİR ORTAK TÜRKİYE OLDU

Bu kararın temeli, Malezya'nın Maharaja Lela sınıfı Kıyı Muharebe Gemileri (LCS) için Norveç ile yaptığı anlaşmaya dayanıyor.

Anlaşma bedelinin yüzde 90'ından fazlası ödenmesine rağmen Oslo yönetimi, sıkılaşan ihracat rejimlerini gerekçe göstererek teslimatları engelledi.

Başbakan Enver İbrahim’in "güven ihlali" olarak nitelendirdiği bu karar, Malezya’yı Batılı tedarikçilere sırtını dönmesine sebep oldu.

Bu süreçte Türkiye, siyasi kısıtlamalara tabi olmayan bir ülke olarak öne çıktı. Hükümetler arası iş birliği anlaşması imzalamış olan Kuala Lumpur ve Ankara, ATMACA'YI Malezya için ideal seçenek haline getirdi.

İki ülke arasında Haziran 2024'te imzalanan anlaşmayla STM ana yükleniciliğinde üç adet Ada sınıfı korvetin (LMS Batch 2) inşasına başlandı.

Nisan 2026'da DSA 2026 fuarında Malezya Savunma Bakanlığı ile Roketsan arasında 24 adet ATMACA füzesini kapsayan 79,5 milyon Euro'luk sözleşme imzalandı.

TÜRK DONANMASININ YERLİ FÜZESİ

Norveç fiyaskosunun ardından ATMACA, Malezya’nın ana caydırıcılık unsuru olarak göreve başlayacak.

Gemiden gemiye hedefleri vurmak için özel olarak tasarlanan ATMACA, muadil füzelerle yarışan bir platform olarak öne çıkıyor.

ATMACA'nın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Menzil ve Ağırlık: 250 km üzeri etkili menzil, <750 kg toplam ağırlık.

Harp Başlığı: 220 kg yüksek patlayıcılı, zırh delici başlık.

Güdüm: INS, GPS, barometrik/radar altimetre ve aktif RF arayıcı başlık.

Veri Bağı (Data Link): Uçuş sırasında 3D görev planlama, hedef güncelleme ve görev iptali.

Sea-Skimming: Su yüzeyine aşırı yakın seyrederek radar tespitini zorlaştırma.

Ankara ile Kuala Lumpur arasındaki bu ortaklık, Türkiye'nin Asya-Pasifik'teki varlığını güçlendirirdi. Aynı zamanda Türk savunma sanayisi için büyük bir kazanım oldu.