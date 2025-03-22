İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin gözaltına alınmasından sonra düzenlenen protesto gösterileri, yurt dışında da devam ediyor.

Londra

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda gurbetçi, protesto gösterisi ve yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, Trafalgar Meydanı'nda toplanıp, Downing Street 10 Numara'ya İngiltere Başbakanı Kier Starmer’ın konutuna kadar yürüdü. Meydanda toplananlar, marşlar, şarkılar ve ellerindeki dövizlerle, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” ve "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganlarını attı.

Protestolara katılanların aktardığına göre; CHP'nin yarın yapacağı ön seçimlerinde kurulacak sandık, Ekrem İmamoğlu'na destek için sembolik olarak eylemde de kuruldu. Oylamaya katılan çok sayıda kişi, Ekrem İmamoğlu'nun adının yazdığı pusulaları sandığa attı.

Amsterdam

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çok sayıda kişi Dam Meydanı’nda bir araya gelerek protesto gösterileri düzenledi.

Yüzlerci kişinin Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle katıldığı eylemde, “Hükümet istifa”, “Demokrasi nerede Tayyip”, “Diplomamı alına döneceğim iptal etmeyecekseniz eğer”, “Direniş her yerde Amsderdam’dan Taksim’e”, “Bi biskrem versem istifa eder misin Tayyip” dövizleri taşındı.

Strasbourg

CHP Fransa Birliği ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Fransa örgütünün öncülüğünde Fransa’nın Strasbourg kentinde çok sayıda kişi bir araya geldi. Protestocular, İmamoğlu'nun 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasına tepkilerini dile getirdi. Protestocular, “Fransa’dan ODTÜ’ye Selam, Direnişe Devam” yazılı dövizlerle destek mesajları verdi.

TİP Fransa örgütü, sosyal medya hesabından fotoğraf ve “Saray rejiminin halkın iradesini yok sayan darbesine karşı Strasbourg’da direnişe ses verdik” paylaşımında bulundu.

Kanada

Kanada’nın pek çok yerinde protesto gösterileri düzenledi. Başkent Ottova ve Parlamento Binası önünde toplanan protestocular, “Hükümet istifa”, "Arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık", "Telli turnam selam gönder direnen yurduma", dövizleri taşırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti hükümetini istifa etmeye çağırdı.

Kanada’nın Montreal şehrinde de bugün protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerin, yarın Toronto, Halifax, Vancouver ve Calgary şehirlerinde devam edeceği belirtildi.

New York

New York’un Manhattan bölgesindeki Zuccotti Park’ta toplanan Türk vatandaşları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı sürecini protesto etti.