Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden hazır giyimde son 3 yıldır yaşanan ağır ihracat kaybı kırmızı alarm yılı olarak görülen 2026’nın ilk çeyreğinde de devam ederken, fiyat farkı ile ithalat iç pazardaki payını güçlendiriyor.

Sektör ihracatı yılın ilk 3 ayında yüzde 7.6 düşüşle 4.6 milyar dolardan 4.2 milyar dolara düşerken ithalat ise yüzde 2’lik artış ile 1 milyar 30 milyon dolardan 1 milyar 51 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte sektörün ihracatı Almanya, İtalya, Danimarka gibi ana ülkelerde düşüşe geçerken, kilogram bazında kadın giyiminden erkek giyimine, iç giyimden spora kadar, dış giyim kategorisi haricindeki tüm segmentlerde kan kaybetti.

DARALMA YAYILDI

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan 2026 yılı birinci çeyrek hazır giyim ithalat ve ihracat raporuna göre, toplam 2.31 milyar dolarlık ihracat ve yüzde 60’lık pay ile Avrupa Birliği sektörün pazarı olma konumunu korudu. Ülkeler bazında ise Almanya’ya ihracat yüzde 16.1, Fransa’ya yüzde 15.4, İtalya’ya yüzde 16, Danimarka’ya yüzde 17.9 daraldı. Ürün kategorilerinde ise kilogram bazında en büyük düşüş yüzde 27.56 ile aksesuarda olurken bunu yüzde 25.2 ile spor giyim, yüzde 21.4 ile iç giyim-pijama ve yüzde 21 ile kadın giyim ihracatı takip etti.

Aksesuar ve iç giyim yüzde 15.8 ile yüzde 12.6’lık kayıp ile değerde en çok daralan sektörler olurken, örme giyimde yüzde 10.3’lük kadın giyim ihracatında ise yüzde 6.8’lik değer kaybı yaşandı. İthalatta ise 268.7 milyon dolar ile kadın giyim en büyük payı alan segment oldu.

Dünya pazarında kan kaybı artışta

- Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan ‘Dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinde eksen kayması’ başlıklı raporda ise dünya hazır giyim ticaretinin zirve dönemi olan 2022’deki seviyeye ancak gelecek yıl ulaşılabileceği belirtildi. Raporda 2006 yılında Türkiye’nin hazır giyim ihracatında yüzde 4 olan payının yüzde 3’e düştüğü aktarılırken, ithalattaki payının ise aynı süre içinde yüzde 0.3’ten yüzde 0.8’e yükseldiği ifade edildi. 2022 yılında 22.2 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, geçen yılı ise 18.6 milyar dolarla kapatmıştı.