

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Avrupa'da hayata geçirilecek yeni Schengen Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) sorunsuz uygulanabilmesi için politika yapıcılara üç maddelik acil eylem çağrısında bulundu. Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI) Avrupa, Avrupa Havayolları (A4E) ve IATA ile ortak yayımlanan açık mektupta, sistemin hazırlıksız şekilde devreye alınmasının sınır kapılarında ciddi operasyonel sorunlara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ÜÇ KRİTİK ADIM ÖNERİLDİ

WTTC, olası krizlerin önüne geçebilmek için öncelikle dijital geçiş sürecinin hızlandırılmasını istedi. Bu kapsamda yolcuların biyometrik ön kayıtlarını seyahat öncesinde tamamlayabilmesini sağlayacak "Travel to Europe" uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

İkinci olarak, yeni sınır prosedürlerinin yolcular tarafından doğru anlaşılabilmesi amacıyla başta önemli kaynak pazarlar olmak üzere kapsamlı bir uluslararası bilgilendirme kampanyasının yürütülmesi önerildi.

Üçüncü çağrıda ise sınır kapılarındaki operasyonel hazırlığa dikkat çekildi. Biyometrik kayıtlarını önceden tamamlayan yolcular da dahil olmak üzere, yeterli personel, güvenilir ekipman ve sadeleştirilmiş işlemlerle sınır geçişlerinin sorunsuz hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

UZUN KUYRUKLAR AVRUPA TURİZMİNİ ZORA SOKABİLİR

Seyahat ve turizm sektörü, sınır güvenliğinin modern teknolojilerle güçlendirilmesini desteklediğini belirtirken, uygulamadaki eksikliklerin Avrupa'nın turizm rekabetçiliğine zarar verebileceği görüşünü paylaştı. Özellikle personel yetersizliği, ekipman eksiklikleri ve koordinasyon sorunlarının uzun bekleme sürelerine yol açabileceği ifade edildi.

WTTC'nin önemli turizm pazarlarında 2 bin 500'den fazla yolcuyla yaptığı araştırmaya göre, sınır geçişlerinde bekleme süresinin üç saati aşması halinde seyahat talebinde ciddi düşüş yaşanabilir. Araştırma sonuçları, böyle bir senaryoda yolcuların yaklaşık üçte birinin Schengen bölgesine seyahat planlarını iptal edebileceğini ortaya koyuyor.

Kuruluşun 2026 projeksiyonlarına göre bu durum, Avrupa'nın 41 milyon daha az ziyaretçi ağırlamasına ve yaklaşık 45,4 milyar dolarlık turizm gelirinden mahrum kalmasına neden olabilir.

40 MİLYONDAN FAZLA İSTİHDAM RİSK ALTINDA

Turizm sektörü, Avrupa ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Verilere göre sektörün 2025 yılında Avrupa ekonomisine yaklaşık 3 trilyon dolarlık katkı sağlaması ve 40,7 milyon kişiye istihdam sunması bekleniyor. Sınır geçişlerinde yaşanabilecek aksaklıkların, bu ekonomik büyüklük üzerinde doğrudan olumsuz etki oluşturabileceği değerlendiriliyor.

"YOLCULAR BAŞKA DESTİNASYONLARA YÖNELEBİLİR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan WTTC Başkanı ve CEO'su Gloria Guevara ise şu ifadeleri kullandı:

“EES, daha güvenli sınırlar için önemli bir adım ancak uygulama pratik ve yolcu odaklı olmalı. Uzun gecikmeler kabul edilebilir bir uygulama haline gelirse, yolcular başka yerlere yönelecektir. Avrupa, rekabet gücünden ödün veremez. Politika yapıcıları, sistemin seyahate istenmeyen engeller yaratmasını önlemek için sektörle yakın işbirliği yapmaya davet ediyoruz.”