“Avrupa Yakası” dizisinde Fatoş karakteriyle tanınan Şenay Gürler, milli bilardocu Semih Saygıner ile olan ilişkisini sosyal medyada kutladı. Çift, 12 yıllık birlikteliklerini takipçileriyle özel karelerle paylaştı.
12 YILI DEVİRDİLER
2014'ten bu yana birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, ilişkilerinin 12'nci yılına özel paylaşımlar yaptı. Saygıner, sosyal medyada aşk dolu anlarına ait fotoğrafları paylaşarak ''Aşkımla 12 yılı devirdik'' notunu düştü.
FOTOĞRAFLARLA PAYLAŞIM
Çift, ilişkileri boyunca keyifli anlarını zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü. Bu özel paylaşım, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.
ŞENAY GÜRLER: TİYATRODAN EKRANLARA UZANAN YOLCULUK
8 Haziran 1966'da İzmir'de doğan Şenay Gürler, sanat yolculuğuna Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun olarak adım attı. Tiyatro sahnelerinde çok yönlü yeteneğini sergileyen Gürler, Oyun Atölyesi, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Craft Tiyatro ve İzmir Sanat Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde performans gösterdi.
95 YILINDA TELEVİZYONLA TANIŞTI
1995 yılında Sahte Dünyalar dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Gürler, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. Çılgın Bediş, Kara Melek, Ruhsar ve Acemi Cadı gibi dönemin popüler yapımlarında yer aldı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan rol, Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Fatoş karakteri oldu; izleyicilerin hafızasına kazındı.
Günün Trend Haberleri
SİNEMA SERÜVENİ
Gürler, 2004 yılında Korkuyorum Anne filmiyle sinema seyircisiyle buluştu. Ardından Döngel Karhanesi, İlk Aşk, Mucize, Mucize 2: Aşk, Kasap Havası ve Söz Vermiştin gibi birçok filmde rol aldı. Her karakterinde farklı bir renk taşıyan Gürler, hem dramatik hem de komedi türlerinde ustalığını gösterdi.
YAKIN DÖNEM ÇALIŞMALARI
2014-2015 yıllarında yayınlanan Kaçak Gelinler dizisinde Seniha Sultan karakterini canlandıran Gürler, son yıllarda dijital platformlarda da izleyiciyle buluştu. 2023 yapımı Netflix dizileri İyi Adamın 10 Günü ve Kötü Adamın 10 Günü projeleriyle kariyerine güncel bir soluk kattı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.