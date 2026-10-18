Bir dönemin fenomen dizisi Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Oyunculuk yapmak istediğini belirten Açıkalın, yapımcılara seslenerek yeni projelerde rol almaya hazır olduğunu duyurdu.

Her türlü karakteri canlandırabileceğini söyleyen ünlü oyuncunun paylaşımındaki “Para lazım, para” sözleri de dikkat çekti.

“GELEN TEKLİFLERE AÇIĞIM”

Peker Açıkalın, sosyal medya paylaşımında toplum tarafından sevilmenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Yeniden oyunculuk yapmak istediğini belirten Açıkalın, yapımcılardan gelecek tekliflere açık olduğunun mesajını verdi.

Farklı rollerde kamera karşısına geçmeye hazır olduğunu ifade eden oyuncu, sektöre dönmek istediğini açıkça dile getirdi.

“ÖNÜNE GELENİN OYUNCU OLDUĞU BU DÖNEMDE…”

Oyunculuk sektörüne ilişkin değerlendirmesinde de dikkat çeken ifadeler kullanan Peker Açıkalın, yapımcılara yönelik çağrısında şu sözlere yer verdi:

“Önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların teklifine açığım.”

Ünlü oyuncunun yeniden çalışma isteğini dile getirdiği paylaşımında kullandığı “Para lazım, para” sözleri de öne çıktı.

''HER TÜRLÜ KARAKTERİ OYNARIM''

Peker Açıkalın şu sözleri söyledi: ''Tam 50 sene. Toplum tarafından alkışlanmak ve sevilmek bana yetti. Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım...önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde, yapımcıların teklifine açığım''

GAFFUR KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Peker Açıkalın, Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kendine özgü tavırları ve mizahıyla dizinin unutulmaz isimlerinden biri olan oyuncu, kariyeri boyunca farklı sinema ve televizyon projelerinde de rol aldı.

Açıkalın'ın yapımcılara yaptığı çağrının ardından yeniden hangi projede yer alacağı ise merak konusu oldu.