Sebze meyve fiyatlarının 300 lirayı geçtiği mart ayında sel etkisi ve bazı ürünlerde artan ihracat talebi ile daralan arz, İstanbul Avrupa yakası sebze miktarını bir ayda yüzde 32 azalttı

Bayram döneminin de etkisi ile pazarda ve markette patlıcan biber fiyatları 300 lirayı, domates fiyatları ise 200 lirayı aşarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Hal Şube Müdürlüğü verilerine göre, şubatta 136 bin 75 ton olan sebze miktarı martta yüzde 32 düşüş ile 92 bin 527 tona kadar düştü.

YÜZDE 24 DÜŞÜŞ

Aynı dönemde meyve tonajı ise bir ayda, 47 bin 280 tondan küçük bir düşüş ile 46 bin ton seviyesine indi. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında ise 2025 Mart ayında hale giren 52 bin 25 tonluk meyve miktarı yıllık bazda yüzde 11.5, geçen yıl 121 bin 960 ton olan sebze miktarı ise bu yılın mart ayında yüzde 24 düşüş gösterdi.

Geçen yıl da iklim koşulları etkisi ile meyve girişlerinde düşüş yaşanmıştı. Verilere göre, 2025 yılında sebze miktarı yüzde 5.5 artarak 1.8 milyon tona meyve miktarı ise yüzde 7 azalışla 957 bin 874 tona düştü.

Fiyatlar katlanarak artıyor

Antalya halinde biber domates gibi temel ürünlerin güncel fiyatları 120 lira ile 140 lira arasında değişiyor. İstanbul Hali’nde ise yılın başında en yüksek 110 lira olan sivri biber fiyatı 220 liraya, 100 lira olan pembe domates fiyatı 160 liraya, 40 lira olan marul fiyatı ise 100 liraya kadar yükseldi.