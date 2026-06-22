Avrupa genelinde hızla yaygınlaşan ısı pompası kullanımı, kıtanın enerji bağımlılığını kökten değiştiriyor. Avrupa Isı Pompası Birliği'nin (EHPA) güncel analizine göre, havadan, sudan ya da topraktan aldığı enerjiyi ısıya dönüştüren bu çevre dostu cihazlar, sadece geçtiğimiz yıl Avrupa genelinde 9,7 milyar avroluk doğal gaz ithalat faturasının önüne geçti.

Kıta genelinde toplam sayıları 29,3 milyona ulaşan ısı pompaları, Orta Doğu'dan AB'ye gelen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) iki katı kadar ısı üreterek Avrupa'nın enerji güvenliğinde stratejik bir kalkan haline geldi.

FRANSA ZİRVEDE

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa'da temiz ısıtma dönüşümünün liderliğini ise Fransa üstleniyor. Geçtiğimiz yıl 528 bin yeni cihaz satılan Fransa, toplamda yaklaşık 7 milyon kurulu ısı pompasıyla zirvede yer alırken, onu 423 bin satışla İtalya ve kurulum oranını yüzde 50 artıran Almanya takip ediyor.

Nüfusa oranla bakıldığında ise her 1.000 hane başına 650 kurulumla Norveç ve Finlandiya gibi soğuk İskandinav ülkeleri başı çekiyor. Eksi 30 dereceye varan dondurucu soğuklarda bile yüksek verimlilikle çalışan bu sistemler, ısı pompalarının soğuk iklimlerde çalışmadığı efsanesini de çürütüyor.

Yaşanan bu hızlı dönüşümün ardından Avrupa Komisyonu, yeşil ısıtmayı daha da erişilebilir kılmak adına üye ülkelere elektrik üzerindeki vergileri ve KDV'yi düşürme çağrısı yapmaya hazırlanıyor.