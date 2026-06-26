Batı Avrupa'da can kayıplarına ve kırmızı alarmlara neden olan ölümcül sıcak hava dalgası yönünü değiştirdi. Uzmanlar uyardı: Hafta sonundan itibaren o sinsi atmosfer olayı Türkiye'yi de vuracak!

Avrupa kıtasında hayatı durma noktasına getiren, enerji altyapılarını felç eden ve onlarca can kaybına yol açan aşırı sıcaklar, şimdi de Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanlarından gelen son dakika uyarılarına göre, hafta sonundan itibaren termometreler kademeli olarak yükselecek ve yeni haftada birçok bölgede sıcaklıklar 38 dereceyi görecek.

HAZİRAN AYI SICAKLIK REKORLARI ALT ÜST OLDU

Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa, adeta bir fırının içine girmiş durumda. Sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin tam 18 derece üzerine çıktığı kıtada durum oldukça ciddi:

-İngiltere: Haziran ayı sıcaklık rekoru 36,1 derece ile altüst oldu.

Fransa: 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar nedeniyle birçok bölgede "kırmızı alarm" ilan edildi.

İtalya: Aralarında Roma, Milano ve Floransa’nın da bulunduğu 16 büyük şehir için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yayımlandı.

SUÇLU EL NİNO DEFOL

Kamuoyunda bu aşırı sıcakların arkasında Pasifik Okyanusu'ndaki El Nino fenomeninin olduğu düşünülse de bilim insanları asıl suçluyu açıkladı: Omega Blokajı.

Peki, tüm kıtayı hapseden bu sinsi atmosferik olay nedir?Omega Blokajı: Adını Yunanca Ω (omega) harfine benzeyen jet akımı düzeninden alan bir atmosfer olayıdır. Bu yapı oluştuğunda, devasa bir yüksek basınç sistemi belirli bir bölgenin üzerinde adeta kilitlenir. Normal şartlarda batıdan doğuya doğru hareket etmesi gereken hava sistemleri durur; sıcak hava aynı bölgede günler, hatta haftalarca hapsolarak adeta bir "sera etkisi" yaratır.

TÜRKİYE'Yİ NELER BEKLİYOR?

Uzmanlar, Balkanlar üzerinden sarkan bu Omega düzeninin Türkiye'de de etkisini hissettireceğini belirtiyor. Yeni haftayla birlikte yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkacak. Özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların hafta sonundan itibaren güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmaması hayati önem taşıyor.