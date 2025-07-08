Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat rotalarında ezber bozan bir değişim yaşanıyor. Avrupa'nın klasik destinasyonları gözden düşerken, Kuzey Makedonya beklenmedik bir şekilde öne çıkıyor. Vizesiz giriş imkânı, düşük yaşam maliyeti ve kültürel yakınlık sayesinde bu küçük Balkan ülkesi, sadece tatilcilerin değil, yeni bir yaşam kurmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

VİZESİZ, HESAPLI BİR ROTA

Türk vatandaşları, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında yürürlükte olan anlaşma sayesinde 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz konaklayabiliyor. Bu da hem kısa süreli geziler hem de uzun süreli keşifler için büyük kolaylık sağlıyor. Ülkedeki konaklama, yeme-içme ve ulaşım maliyetlerinin düşük olması, özellikle ekonomik seyahat planlayanlar için büyük bir avantaj sunuyor.

TATİLE GİDİP YERLEŞENLERİN SAYISI ARTIYOR

Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden pek çok Türk vatandaşı, bölgedeki huzurlu yaşamdan etkilenerek kalıcı bir hayat kurmaya karar veriyor. Başkent Üsküp, gölüyle ünlü Ohrid ve tarihi Manastır (Bitola) gibi şehirlerde ev alan ya da uzun dönem kiraya çıkan Türkler, Türkiye’deki mülklerini satarak bu yeni ülkede sade ama konforlu bir yaşam kuruyor. Bu göç dalgasında ülkenin kültürel benzerliği ve Osmanlı’dan kalan izler belirleyici oluyor.

TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Kuzey Makedonya sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel olarak da zengin bir ülke. Osmanlı döneminden kalma camiler, hanlar, çarşılar ve taş köprüler, özellikle Türk ziyaretçilerde güçlü bir aidiyet duygusu yaratıyor. Ohrid Gölü, doğal güzelliği ve UNESCO Dünya Mirası statüsüyle hem doğa tutkunlarının hem de tarih meraklılarının vazgeçilmez durağı haline gelmiş durumda.

KLASİK ROTALARDAN SIKILANLAR İÇİN YENİ BİR NEFES

Yunanistan, Karadağ ya da Mısır gibi popüler rotalardan uzaklaşmak isteyen Türk gezginler için Kuzey Makedonya, hem ulaşılabilirliği hem de düşük maliyetiyle cazip bir alternatif sunuyor. Avrupa’nın merkezinde yer almasına rağmen, kalabalık ve pahalı şehirlerden uzak yapısıyla farklı bir seyahat deneyimi yaşatıyor.