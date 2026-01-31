Türkiye’de dışarıda yemek yeme kültürü, son yılların en büyük maliyet sınavından geçiyor. Bir zamanlar sosyalleşmenin doğal bir parçası olan restoran ziyaretleri, artık aile bütçelerinde "beyaz eşya taksidi" ya da "aylık market alışverişi" ile yarışır hale geldi. Veriler, evde pişen bir tencere yemeğin restorandaki karşılığının tam 10 katı bir bedelle tabağa geldiğini gösteriyor.

TENCERE İLE MENÜ ARASINDAKİ FARK UÇURUM

4 kişilik bir ailenin kendi mutfağında yaklaşık 400 TL’ye hazırlayabileceği standart bir akşam yemeği, orta segment bir restoranda servis edildiğinde fatura 10 katına kadar çıkabiliyor. Aradaki bu fahiş fark, tüketicinin sadece gıdaya değil; hızla artan kira maliyetlerine, personel giderlerine ve enerji faturalarına da ortak olduğunu kanıtlıyor.

SEKTÖRDE ASIL KAR YEMEKLERDEN DEĞİL YAN ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLİYOR

Sektör analizleri, restoranların asıl karı ana yemeklerden değil, "yan ürünlerden" elde ettiğini ortaya koyuyor. Kırmızı et ve balık gibi maliyetli kalemlerde kâr marjları daralırken, işletmeler hayatta kalabilmek için makarnaya, tatlıya ve içeceklere yükleniyor: Maliyeti 10-15 TL olan bir bardak meşrubat, menüde 10 katı fiyata alıcı buluyor.

Maliyeti oldukça düşük olan bir porsiyon makarna veya patates kızartması, %300 ile %800 arasında değişen kâr oranlarıyla "lüks tüketim" sınıfına girmiş durumda.

AVRUPA İLE MAKAS AÇILIYOR

Türkiye, geleneksel olarak Avrupa’dan daha uygun bir destinasyon olarak bilinse de, yeni ekonomik tablo bu algıyı tersine çevirdi. Almanya veya Fransa gibi ülkelerde dışarıda yemek yemenin asgari ücrete oranı %3-6 seviyelerinde seyrederken, Türkiye’de bu oran iki katına çıkarak %12’leri buluyor. Bu durum, sadece yerel halkı değil, "ucuz tatil" beklentisiyle gelen yabancı turistleri de sosyal medyada sitem dolu paylaşımlar yapmaya itiyor.

SERVİS ÜCRETİ YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı’nın "kuver" ve "servis ücreti" gibi ek ödemeleri yasaklaması tüketici tarafında memnuniyetle karşılansa da, sektör temsilcileri bu maliyetlerin el altından ana yemek fiyatlarına yedirilmesinden endişe ediyor.

Tüketici dernekleri ise vatandaşlara çağrıda bulunuyor: "Menüde görmediğiniz, şeffaf olmayan hiçbir ek bedeli ödemeyin."