Avrupa'da etkili olan en ölümcül sıcak hava dalgasının kıta genelinde 20 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açmış olabileceği ortaya çıktı.

Indiana Üniversitesinden Christopher Callahan liderliğindeki bir ekibin yaptığı modelleme çalışması, 22-28 Haziran 2026 tarihleri arasındaki sıcak dalgasının yaklaşık 20 bin 390 kişinin ölümüne yol açtığını vurguladı.

Öncül olduğu vurgulanan bu veriler, ülkelerin şimdiye kadar açıkladığı doğrudan can kaybı sayılarının oldukça üzerinde kalıyor.

Callahan'ın modelleme sonuçlarına göre, söz konusu tarihlerde Fransa'da 5 bin 210, Almanya'da 4 bin 543 ve 2 bin 709, İspanya'da 3 bin 163 ve İngiltere'de 862 kişi sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Warwick Üniversitesinden Raquel Nunes, ölüm belgelerinde sıcaklığın nadiren doğrudan bir neden olarak yer alması sebebiyle gerçek bilançonun netleşmesinin aylar alabileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Fransa Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayanarak şimdiye kadar bin 300'ün üzerinde ek ölüm bildirildiğini açıklamıştı.

Ancak yetkililer, hastane ölümlerinin yüzde 80'ini, bakım evlerinin yüzde 45'ini ve evdeki ölümlerin yalnızca yüzde 25'ini kaydeden mevcut sistemin yetersiz olduğunu ve gerçek rakamların çok daha yüksek olabielceğini belirtti.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı uzmanlar ise Callahan'ın tahminlerinin yüksek olabileceğini savunuyor. Bristol Üniversitesinden Dann Mitchell, tek bir hafta için 20 bin ölümün çok büyük bir sayı olduğunu belirterek modellemenin ayrıntılarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Poznan Tıp Bilimleri Üniversitesinden Marcin Walkowiak da Callahan'ın 2015-2019 yıllarına ait verileri kullanmasını eleştirdi.

Klima kullanımı gibi uyum süreçleri nedeniyle toplumun sıcaklığa karşı hassasiyetinin azalmış olabileceğini belirten Walkowiak, bu durum hesaba katıldığında ölü sayısının 15 bin civarında olabileceğini öngörüyor.

Walkowiak ayrıca yaz başındaki sıcak dalgalarının, hassas nüfusun henüz azalmamış olması nedeniyle yaz sonundakilere göre daha ölümcül olduğunu ekledi.

Callahan ise sıcaklık ile ölüm oranları arasındaki ilişkinin son 10 yılda köklü bir değişim olduğunu vurguladı. Sıcaklık ölümlerinde büyük bir artış görüldüğünün altını çizdi.

Sıcaklığın sağlık üzerindeki etkilerinin farklı zaman dilimlerinde değişiklik gösterdiğini vurgulayan Mitchell, mevcut modellemelerin sadece ani ölümleri kapsadığını, ancak aile içi şiddet, intiharlar ve böbrek yetmezliği gibi uzun vadeli etkilerin de bulunduğunu belirtti.

Raquel Nunes ise asıl önemli olanın gezegen ısınmaya devam ederken yeni ölümlerin önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Sıcak dalgalarının en ölümcül hava olayı haline geldiğini ve bu ölümlerin çoğunun önlenebilir olduğunu hatırlatan Nunes; sağlık, konut, sosyal bakım ve ulaşım gibi alanlarda doğru tahminleri fiili korumaya dönüştürecek sistemlerin henüz kurulmadığını, uyum çalışmalarının mevcut risklerin gerisinde kaldığını vurguladı.