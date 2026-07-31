İspanya’nın Fas sınırında yer alan Ceuta kentinde binlerce düzensiz göçmenin sınırı geçmesi üzerine patlak veren kriz, İtalya ile İspanya arasında diplomatik gerilime dönüştü.

En az dokuz kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından İtalyan hükümeti yetkilileri, İspanya ile olan açık sınır düzenlemesini askıya alabileceklerini duyurdu.

Perşembe günü Avrupa Birliği’nin Afrika ile tek kara sınırlarından biri olan ve göç hareketliliğinin yoğun yaşandığı Ceuta’da büyük kalabalıkların sınır çitlerini aştığı görüldü.

Yaşanan gelişmelere tepki gösteren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin "İspanya ile Schengen Alanı'nın askıya alınması" da dahil olmak üzere "olağanüstü tedbirler" almaya hazır olduğunu ifade etti.

İTALYAN HÜKÜMETİ AYAĞA KALKTI

Meloni, Ceuta'dan gelen görüntülerin kontrolsüz yasa dışı göçün Avrupa sınırlarının güvenliğine somut bir tehdit oluşturduğunu gösterdiğini belirtti.

İtalya'nın bu duruma seyirci kalmayacağını vurgulayan Meloni, yasa dışı göç konusunda taviz vermeyeceklerini; sınırları korumayı, insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi ve göçmenlerin geri gönderilmesi sürecini sürdüreceklerini kaydetti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Schengen Alanı'nın İspanya'ya kapatılmasından yana olduğunu belirterek düzensiz ve kontrolsüz göçü ulusal güvenliğe yönelik bir tehlike olarak nitelendirdi.

Tajani, Piantedosi’nin vereceği yanıta güveninin tam olduğunu dile getirdi. Katılımcı Avrupa ülkeleri arasında rutin pasaport kontrolleri olmadan seyahat edilmesini sağlayan ve 450 milyondan fazla kişiyi kapsayan Schengen Anlaşması, yalnızca olağanüstü durumlarda durdurulabiliyor.

İSPANYA'DAN MİSİLLEME

İtalya’dan gelen açıklamalara tepki gösteren İspanya yönetimi, İtalya'nın Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Tajani'nin ifadelerini ortak ve dost bir ülkenin dışişleri bakanına "yakışmayan" bir açıklama olarak değerlendirdi.

Albares, İtalya'dan partizan demagoji yerine Avrupa dayanışması beklediklerini vurguladı. Ceuta'da yaşanan olayların Tajani'nin iddia ettiği göç politikasıyla değil, bir mahkeme kararıyla bağlantılı olduğunu savunan Albares, İtalyan büyükelçinin söz konusu ifadelere açıklık getirmesi için çağrıldığını bildirdi.