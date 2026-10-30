Avrupa'da binlerce yaşlı emekliyi hedef alan ve yaklaşık 40 milyon euroluk vurguna imza atan uluslararası dolandırıcılık şebekesinin perde arkasındaki isimleri ortaya çıkarıldı. Kendilerini polis, savcı ve banka görevlisi olarak tanıtarak kurbanlarını kandıran çetenin yönetiminde Türkiye bağlantısı tespit edildi. Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli delil ise bir evde saklanan düğün fotoğrafı oldu.

AVUSTRALYA VE ALMANYA'DAKİ YAŞLILAR HEDEF ALINDI

Sabah'ın haberine göre, 2020 yılının başlarında Avusturya ve Almanya'da faaliyet gösteren şebeke, özellikle yaşlı emeklileri hedef aldı. Dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, savcı veya banka müfettişi olarak tanıttı. Kusursuz Almanca konuşarak güven kazanan şebeke üyeleri, mağdurları paralarının tehlikede olduğuna inandırdı. Emeklilerden alınan paralar ise kuryeler aracılığıyla ülkeler arasında taşındı.

Yaklaşık 40 milyon euroluk (2 milyar 200 milyon TL) vurgunun arkasındaki asıl yöneticilere ulaşmak isteyen Avusturya polisi, 2021 yılında önemli bir ihbar aldı. Schwechat kentindeki bir evin şebeke tarafından lojistik merkez olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adrese girip çıkan kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Aylar süren çalışmaların ardından düzenlenen şafak operasyonunda, çetenin Avrupa'daki faaliyetlerini ve kurye ağını yönettiği belirlenen Sırp kökenli Sanja A. (42) yakalandı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFI SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Polisin Sanja A.'nın yatak odasında yaptığı aramada, dolapların arasına gizlenmiş bir düğün fotoğrafı bulundu. İlk etapta sıradan bir aile karesi olarak değerlendirilen fotoğrafın, şebekenin bağlantılarını ve hiyerarşik yapısını ortaya çıkarabilecek önemli bir delil olduğu anlaşıldı.

Fotoğraf üzerinde yürütülen incelemeler ve yıllar süren araştırmalar sonucunda, karedeki damadın şebekenin asıl yöneticisi olduğu belirlendi. Bir dönem Avusturya'da taksicilik yaptığı öğrenilen ve 'Euro Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Kerim Y.'nin (37), dolandırıcılık ağını perde arkasından yönettiği tespit edildi.

ŞEBEKE GENÇLERİ DE SUÇA SÜRÜKLEMİŞ

Soruşturma kapsamında elde edilen adli belgeler, dolandırıcılık ağının yalnızca emeklileri hedef almadığını da ortaya koydu. Şebekenin Avrupa'daki gençleri de mali baskı ve zorlayıcı yöntemlerle suçun içine çektiği belirlendi.

Yeni bulguların ardından Avusturya Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı harekete geçti. İstanbul'da yaşadığı tespit edilen Mehmet Kerim Y. ile Sırbistan'da bulunduğu belirlenen Sanja A. hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkarıldı.