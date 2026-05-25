Olayın, 20 Mayıs Çarşamba günü Karadeniz üzerinde İngiliz ve Rus savaş uçakları arasında yaşanan gerilimden bir gün sonra meydana geldiği ortaya çıktı. Perşembe günü Estonya’daki İngiliz birliklerini ziyaretinin ardından İngiltere’ye dönen Healey’nin uçağının, Rusya sınırına yakın bir noktada uçtuğu sırada elektronik müdahaleye maruz kaldığı belirtildi.

TELEFON VE BİLGİSAYARLAR İNTERNETE BAĞLANAMADI

Elektronik saldırı sırasında uçaktaki GPS sisteminin uçuş boyunca devre dışı kaldığı, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarların ise internete bağlanamadığı kaydedildi. Pilotların yaklaşık 3 saat süren uçuş boyunca alternatif navigasyon sistemi kullandığı, Dassault Falcon 900LX tipi jetin buna rağmen güvenli şekilde seyrini sürdürdüğü bildirildi. Uçakta bulunan yolcular arasında fotoğrafçılar ve bir muhabirin de yer aldığı, olay sırasında kısa süreli panik yaşandığı ifade edildi.

(İngiltere Savunma Bakanı John Healey)

ARKASINDA RUSYA VAR İDDİASI

The Telegraph’ın haberine göre İngiliz savunma kaynakları, saldırının arkasında Rusya’nın bulunduğunu öne sürerken, Healey’nin doğrudan hedef alınıp alınmadığının henüz netleşmediği belirtildi. The Times ise uçağın rotasının takip siteleri üzerinden izlenebildiğini, Rusya’nın herhangi bir istihbarat çalışmasına gerek kalmadan açık kaynak bilgilerle hedefleme yapmış olabileceğini yazdı. İngiliz yetkililer, “Bu, Rusya’nın pervasız bir müdahalesidir ancak RAF bu tür faaliyetlerle başa çıkmaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

Olay, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın kısa süre önce Karadeniz üzerinde iki Rus savaş uçağının bir RAF keşif uçağını “tekrar tekrar ve tehlikeli şekilde” engellediğini duyurmasının ardından yaşandı. Bakanlık, bir Rus Su-35’in İngiliz uçağına kritik seviyede yaklaşarak acil durum sistemlerini devreye soktuğunu ve otomatik pilotu etkilediğini, bir Rus Su-27’nin ise silahsız Rivet Joint keşif uçağının burnuna yaklaşık 6 metre mesafede uçarak önünden 6 kez geçtiğini açıklamıştı.